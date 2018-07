Christmas-Rock soll auferstehen Gaggenau (tom) - Noch ein knappes halbes Jahr bis Weihnachten, doch der Stadtjugendring hält bereits jetzt eine frohe Botschaft bereit: Am 23. Dezember soll es wieder Christmas-Rock geben. Jahrzehntelang eine Traditionsveranstaltung in der Festhalle in Bad Rotenfels, zuletzt war sie "entschlafen" - das Interesse der potenziellen Helfer hatte den wenigen Aktiven keine andere Wahl gelassen, als den Christmas-Rock 2017 nicht stattfinden zu lassen. (tom) - Noch ein knappes halbes Jahr bis Weihnachten, doch der Stadtjugendring hält bereits jetzt eine frohe Botschaft bereit: Am 23. Dezember soll es wieder Christmas-Rock geben. Jahrzehntelang eine Traditionsveranstaltung in der Festhalle in Bad Rotenfels, zuletzt war sie "entschlafen" - das Interesse der potenziellen Helfer hatte den wenigen Aktiven keine andere Wahl gelassen, als den Christmas-Rock 2017 nicht stattfinden zu lassen. Nun soll das Projekt wieder durchstarten, bestätigte Maik Deck. Benötigt werden Helfer bei Organisation, Planung, Aufbau und Abbau. Für den kommenden Christmas-Rock ist noch keine Kooperation mit anderen Vereinen vorgesehen, doch langfristig werde das angestrebt. "Die Kosten decken wir mit Sponsoring ab", verrät Vorstandsmitglied Martin Pham. Ein weiterer Hauptsponsor werde gesucht, da die Brauerei Rothaus abgesprungen sei. "Zudem sind wir auf der Suche nach kleinen Partnern." Vorsitzender ist Nicolai Wick. Zweiter Vorsitzender ist Christian Schwaab. Aktuell zähle man sechs Mitglieder und hoffe auf mehr. Interessenten können den Stadtjugendring über das Internet kontaktieren: www.facebook.com/christmas.rock.gaggenau

