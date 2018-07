Bürgergespräche und Ehrenamt im Mittelpunkt

Zunächst standen ein Gespräch mit Bürgermeister Toni Huber und die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch im Gemeindehaus auf dem Programm. Anschließend gab es laut Pressemitteilung interessante Gespräche mit Bürgern bei Hausbesuchen im Ortsteil Au.

Ziel des Gemeindetags war es unter anderem, dem Abgeordneten einen Einblick in das vielseitige ehrenamtliche Engagement in Weisenbach zu geben. "Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz der Bürger gäbe es viele Angebote in unserer Gemeinde nicht, ohne diesen Einsatz wäre Weisenbach nicht so lebenswert", führte Steffen Miles, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands, in den Nachmittag ein. Stellvertretend für alle ehrenamtlichen Aktivitäten in den Vereinen und Institutionen wurden die Freiwillige Feuerwehr, der Schwimmbadverein Latschigbad und der Naturfreundeverein besucht.

Kommandant Adrian Klaiber führte durch das im Mai 2004 eröffnete Gerätehaus und gab einen Einblick in die vielseitigen Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr. Die rund 40-köpfige Mannschaft zeichnet sich laut Mitteilung durch ein großes Engagement aus. Sie setzt sich ehrenamtlich mit der "First-Responder-Gruppe" (seit 2007) bei der medizinischen Erstversorgung, der technischen Hilfeleistung und bei Brandeinsätzen für die Bürger ein.

Im Anschluss ging es in "eins der schönsten Schwimmbäder im Murgtal". Eingebettet in die Waldlandschaft sowie dem 50-Meter- und Kinderbecken ist das Latschigbad ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen. Im Februar 2012 konnte der Schwimmbadverein Latschigbad Weisenbach gegründet werden, der das Bad in Eigenregie betreibt. Mittlerweile hat der Verein stolze 1041 Mitglieder. Der Vorsitzende Klaus Burkhardt erläuterte die neue Badewassertechnik. Rund eine Million Euro wurden von der Gemeinde in den vergangenen Jahren investiert, rund 300000 Euro davon waren Zuschüsse.

Am Naturfreundehaus angekommen, stellte der Vorsitzende Hans-Peter Schaible die dort vorgenommenen umfangreichen Sanierungsarbeiten im Außenbereich vor. Kai Whittaker zeigte sich laut Mitteilung der CDU von dem in vielen gesellschaftlichen Bereichen geleisteten ehrenamtlichen Engagement in Weisenbach beeindruckt. Der Gemeindetag fand mit einem öffentlichen Diskussionsabend zur Bundespolitik im Naturfreundehaus seinen Abschluss.