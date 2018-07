Salmenplatz jetzt videoüberwacht Gernsbach (stj) - Die Stadt hat auf die anhaltenden Probleme auf dem Salmenplatz reagiert und eine Überwachungskamera installieren lassen. Sie erfasst den kompletten Bereich vor dem Wohn- und Geschäftshaus, allerdings nicht die Achse am Rathaus-Hof. Über die Maßnahme wurden die Anwohner am Mittwoch im Rathaus informiert - mehr als 30 waren gekommen. Bei der Überwachungs-Methode per Kamera handelt es sich offenbar um ein Pilotprojekt in Baden-Württemberg, das zusammen mit der EnBW in Gernsbach umgesetzt wird. Bürgermeister Julian Christ möchte die Hintergründe heute in einem Pressegespräch erläutern. (stj) - Die Stadt hat auf die anhaltenden Probleme auf dem Salmenplatz reagiert und eine Überwachungskamera installieren lassen. Sie erfasst den kompletten Bereich vor dem Wohn- und Geschäftshaus, allerdings nicht die Achse am Rathaus-Hof. Über die Maßnahme wurden die Anwohner am Mittwoch im Rathaus informiert - mehr als 30 waren gekommen. Bei der Überwachungs-Methode per Kamera handelt es sich offenbar um ein Pilotprojekt in Baden-Württemberg, das zusammen mit der EnBW in Gernsbach umgesetzt wird. Bürgermeister Julian Christ möchte die Hintergründe heute in einem Pressegespräch erläutern. Seit geraumer Zeit schon sind die Zustände auf dem Salmenplatz abends und nachts teilweise untragbar - vor allem für die Anwohner, die unter starker Lärmbelästigung, Verschmutzungen und teilweise sogar Angst leiden. "Die Anwohner trauen sich zum Teil nach 20 Uhr gar nicht mehr, über den Salmenplatz zu gehen." Dieser Satz fiel bereits im Oktober vergangenen Jahres in einer Gemeinderatssitzung, als das zusehends aggressivere Verhalten von jugendlichen Randalierern auf dem Salmenplatz thematisiert wurde.

