"Der Einstieg ist rundum gelungen"

Der Sinzheimer fühlt sich an neuer Stelle wohl. "Wir haben uns gut eingelebt", berichtet der 37-Jährige und stellte bereits im Murgtal fest, "die Gernsbacher sind sehr nett auf der Straße. Sie grüßen und sind ein freundlicher Menschenschlag!" Weil die staatlichen Notariate vor einem halben Jahr im Zuge einer landesweiten Reform in Baden-Württemberg abgeschafft wurden, ergab sich für den bisherigen Nachlassrichter in Baden-Baden auch eine berufliche Veränderung - und die nutzte Kosche, um im Murgtal eins der privaten Notariate zugeteilt zu bekommen.

Vorher war Remigius Karch die Institution im oberen Murgtal, wenn es um Beurkundungen ging. Mehr als 60000 Urkunden stellte er in seiner Amtszeit seit 1991 aus, viele Tausend Erbscheine und -nachweise erteilte sein Team, überschlug der Notar beim Abschied aus der Gernsbacher Altstadt (das BT berichtete). Um alte Fälle, die noch 2017 anliefen, kümmern sich Karch und das Amtsgericht in Rastatt.

Die neuen Fälle umfassen bei Kosche mittlerweile die "ganze Bandbreite von Testamenten, Eheverträgen, Vorsorgevollmachten bis Patientenverfügungen. Ein Schwerpunkt liegt auf Kaufverträgen im Immobilienbereich", zählt der freie Notar auf. Im Murgtal gäbe es auch wegen der "zahlreich vertretenen Industrie" einige Registeranmeldungen in seinem Haupteinzugsgebiet von Forbach bis Kuppenheim.

Eine Tätigkeitsverlagerung gegenüber seiner früheren Arbeitsstelle beim Amtsgericht 2 sticht dem Sinzheimer ins Auge: "Eine Besonderheit hier im Murgtal ist das Stockwerkseigentum. Das kommt häufiger als in Baden-Baden vor", konstatiert der ehemalige Nachlassrichter mit Blick auf die Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern im Vergleich zu den mondänen Kurstadt-Villen mit hohen Räumen.

An diesen Stil erinnert zumindest Kosches neues Domizil. Auf zwei Stockwerken und 280 Quadratmetern ist das Notariat verteilt. Die Baden-Badener Firma Stenner&Frank hatte das laut ihrer Homepage drei Millionen Euro teure Projekt entwickelt und zudem 1,7 Millionen Euro in die Sanierung gesteckt. Die 14 Wohnungen und Büroeinheiten in der zentral gelegenen Bleichstraße 31 bis 35 waren binnen eines halben Jahres vergriffen. Der denkmalgeschützte Wohnkomplex, der zwischen 1880 und 1906 entstanden war, strahlt nach der Sanierung nun wieder die Würde aus, die man von einem Verwaltungssitz der Firma Katz&Klumpp und dem Wohnhaus des Gernsbacher Ehrenbürgers Casimir Otto Katz erwartet.

Nicht nur deswegen ist Kosche zufrieden. Dass es "gut läuft", wie der gebürtige Frankfurter sagt, belegt auch die Zahl seiner Mitarbeiter. "Anfangs hatten wir vier Mitarbeiter, ab Oktober sind sieben angestellt", kündigt der neue Gernsbacher Notar an.

Dank der "örtlichen Verteilung" in Baden-Württemberg herrsche nur "entspannte Konkurrenz", anders als in der Pfalz, erläutert der 37-Jährige. "Mir macht die Arbeit hier Spaß. Der Einstieg ist rundum gelungen."