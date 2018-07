Junge Leute bringen sich ein

London

London

Kerber triumphiert in Wimbledon London (dpa) - Rücklings ließ sich Angelique Kerber nach ihrem Wimbledon-Coup auf den Heiligen Rasen plumpsen, sofort kamen ihr die Tränen. Als erste Deutsche seit Steffi Graf hat die 30 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel beim berühmtesten Tennis-Turnier der Welt gewonnen (Foto: dpa).

Freiburg / Baden-Baden

Freiburg / Baden-Baden

Heiligsprechung gestoppt Freiburg/Baden-Baden (as) - Aus dem seligen Bernhard, Schutzpatron Badens (Foto: av), wird kein Heiliger. Der Vatikan hat das von der Erzdiözese Freiburg angestrengte Heiligsprechungsverfahren für Bernhard von Baden gestoppt, weil es eine Wunderheilung nicht anerkennt.

Rastatt

Rastatt

Immer mehr offene Ausbildungsplätze Rastatt (mak) - Mehr als 2 500 Besucher strömten zur Ausbildungsmesse in die Badner Halle. 65 Aussteller aus der Region präsentierten rund 160 Berufsbilder. Fehlten 2017 noch 700 junge Leute fürs aktuelle Ausbildungsjahr, so sind es in diesem Jahr 1212 freie Stellen (Foto: Vetter).