Kroaten feiern sich selbst - und den Titel Vize-Weltmeister

Gaggenau

Kroaten im Murgtal in Ekstase Gaggenau (ham) - Nach dem 2:1-Triumph im WM-Halbfinale über England hat es für die kroatischen Fußball-Fans weltweit kein Halten gegeben. Auch in Gaggenau machten rund 700 Kroaten die Nacht zum Tag (Foto: pr) und feierten bis Mitternacht den ersten Einzug ins Finale.

Bühl

Albtraum statt Sommermärchen Bühl (gero) - Die sportliche Bankrotterklärung der rumpelfüßigen Jogibärchentruppe im russischen Putin-Reich schlagen sich auch auf die Umsatzzahlen der Public-Viewing-Veranstalter nieder. Trauerbeflaggung statt Schwarz-Rot-Gold. An Trainer Löw scheiden sich die Geister (Foto: ma).

Moskau

Kroatien schlägt England 2:1 Moskau (red/dpa) - Kroatien hat sein Halbfinale gegen England bei der Fußball-WM gewonnen. Englands Traum vom Endspiel und Titel platzte mit 1:2 (1:1, 1:0) in der Verlängerung. Kroatien kämpft nun am Sonntag im Endspiel gegen Frankreich um den Weltmeistertitel (Foto: AFP).

Baden-Baden

Jeder Sechste ist Ausländer Baden-Baden (hez) - Jeder sechste Einwohner der Kurstadt hat ausländische Staatsangehörigkeit. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, ist die Zahl der Ausländer seit 2012 deutlich angestiegen. Die Italiener stellen mit 830 Einwohnern die größte Gruppe (Foto: Archiv/Zeindler-Efler).