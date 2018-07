Hoffen auf Impulse für den Fremdenverkehr

Elchesheim

Elchesheim nun breiter aufgestellt Elchesheim-Illingen (red) - Fußball-Landesligist startet unter Neutrainer Christian Hofmeier mit einem breiteren Kader in die anstehende Saison. Insgesamt sechs Neuzugänge sollen dafür sorgen, dass das Ziel, zwischen 40 und 50 Punkte zu sammeln, erreicht wird (Foto: fuv).

Bühlertal

Planungsaufträge für Freibad Bühlertal (eh) - Knapp 200 000 Euro investiert die Gemeinde in die Entwurfsplanung und Kostenermittlung für eine notwendige Freibadsanierung. Der Gemeinderat vergab die Aufträge einstimmig an zwei Planungsbüros. Thema war auch die Dauer einer Badschließung (Foto: eh).

Forbach / Weisenbach

Gemeindemission in Forbach Forbach/Weisenbach (red) - Ende November findet in der katholischen Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach eine Gemeindemission statt. Eine Woche lang werden die Oblatenmissionare Jens Watteroth (von links) und Peter Felix Rehbock bei Pfarrer Thomas Holler (Foto: Vogt) zu Gast sein.