Auch technischer Zustand wird untersucht

(red) - Die Ermittlungen nach dem schweren Unfall am Freitagabend in der Goethestraße dauern an. Wie berichtet, starben ein sieben Monate alter Junge und seine 54-jährige Großmutter, nachdem sie von einem Auto auf dem Gehweg erfasst worden waren. Nach dem Unfall am Freitag war der Autofahrer geflüchtet, ohne den Verletzten zu helfen. Ein Nummernschild war am Unfallort zurückgeblieben und hatte die Beamten auf die Spur des Mannes geführt.

Während die Recherchen der Verkehrspolizeidirektion und des Sachverständigen am Unfallort abgeschlossen sind, wird die Untersuchung des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs fortgeführt. Dies teilten gestern die Staatsanwaltschaft Baden-Baden und das Polizeipräsidium Offenburg mit. Zu klären sei, ob möglicherweise technische Ursachen zu dem Unglück geführt haben. Hierzu wird der Renault des 47-jährigen Verdächtigen durch einen Sachverständigen für Unfallursachenforschung begutachtet.

Die kriminaltechnischen Maßnahmen am und im Fahrzeug sind abgeschlossen. "Ob mit Auswertung der hierbei erhobenen Spuren die Frage geklärt werden kann, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt tatsächlich gelenkt hat, müssen die noch ausstehenden Untersuchungen der hierbei gesicherten Asservate zeigen", so die Mitteilung. Das heißt: Ob geklärt werden kann, ob der 47-Jährige tatsächlich am Steuer saß, ist den Angaben zufolge noch offen. Der Verdächtige schweigt zu den Vorwürfen. Kurz nach dem Unfall hatte er eine Beteiligung abgestritten. Er wurde am Dienstagvormittag erneut befragt.

Zwischenzeitlich haben sich rund ein Dutzend Zeugen gemeldet. Ob deren Angaben eine Rekonstruktion der Fahrt ermöglichen und sich das Mosaik der Unfallermittler somit weiter vervollständigt, ist unklar. Es scheint keine Augenzeugen zu geben, die den Unfall beobachtet haben.