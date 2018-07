Bürger wünschen Quartierstreff

Ob sich ein weiteres Singen in diesem Jahr realisieren lässt, musste nach Angaben des veranstaltenden Künstlerhauses Wolf offenbleiben. Die Anwesenden fühlten sich sichtlich wohl und würden eine Wiederholung oder ein regelmäßiges Angebot dieser Art begrüßen.

Im Rahmen der zu Ende gegangenen Otto-Birg-Ausstellung bot Jürgen Recktenwald einen Spaziergang durch das alte Bad Rotenfels an und machte auf die am Wegrand wachsenden Wildkräuter aufmerksam. Bei mehreren Stopps konnte so manches Wissenswertes und in Vergessenheit Geratenes durch den Naturlehrer aufgefrischt werden. Besonders waren die zwölf Teilnehmer überrascht, als nach Rückkehr ins Künstlerhaus der Referent extra für diesen Anlass am frühen Morgen gesammelte Blumen und Kräuter präsentierte und anbot, diese auf den vorbereiteten Baguettes zu verspeisen. Dieser Spaziergang konnte nur einen ersten Eindruck verschaffen. Weitere Kurse sind in Vorbereitung. Informationen über info@naturlehrer.de

Die seit dem 6. Mai durchgeführte und mittlerweile beendete Ausstellung mit Werken von Otto Birg war laut Kunstverein gut besucht und vom Verkauf zugunsten des Kunstvereins Zeitkunst die erfolgreichste Veranstaltung im Künstlerhaus seit vier Jahren. Die Gästebucheintragungen zeugen vom großen Interesse der Bevölkerung an diesem Angebot, Kunst, Literatur und Musik in kleinem Rahmen zu erleben. Der mehrfach geäußerte Wunsch, einen Quartierstreff zu etablieren, wird mit dem Verein Gebetshaus Bad Rotenfels und mit Rosalinde Balzer vom Verein Wohngruppen Gaggenau besprochen.