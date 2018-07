80 Steinbourger feiern das Dorffest mit

Bühl

Eisentäler feiern Winzerfest Bühl (bm) - Mit der flott vorgetragenen Marsch-Polka "Jubiläumsklänge" eröffneten die Unzhurster Himbeermusikanten unter der Leitung von Alexander Weber am Samstagabend bei herrlichem Sommerwetter das Eisentäler Winzerfest. Es ist das 16. in Folge (Foto: Mürb).

Rheinfelden

Baustellenlampen mitgenommen Rheinfelden (lsw) - Um den Weg von einem Dorffest nach Hause zu finden, haben zwei Nachtschwärmerinnen in Rheinfelden (Kreis Lörrach) in der Nacht zum Sonntag auf ihrem Heimweg zwei batteriebetriebene Lampen mitgehen lassen. Sie wurden von der Polizei erwischt (Symbolfoto: dpa).

Gaggenau

Musikalischer Einkaufsabend Gaggenau (red) - Eine Kombination aus Platzkonzert, Einkaufsabend und weiteren Aktionen erwartet Besucher heute von 18 bis 22 Uhr in der Gaggenauer Innenstadt. Mit Musik, Tanz und Sportvorführungen bietet Michelbach ein abwechslungsreiches Programm (Foto: av/stv).

Bühl

Dorffest mit Lotus-Schau Bühl (jure) - In Vimbuch wird am 23. und 24. Juni wieder gefeiert. Bei dem zweitägigen Dorffest erwartet die Besucher eine große Bandbreite an musikalischer Unterhaltung, Mitmach-Spielen und Aktionen. Zu den Höhepunkten zählt unter anderem eine Lotus-Präsentation (Foto: av).