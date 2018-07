Jubiläumsumzug ein Publikumsmagnet Forbach (kv) "Unsere Heimat": Ein Motto, unter dem die Teilnehmer des Jubiläumsumzugs in Forbach viel Gestaltungsspielraum hatten, um bei bestem Wetter ihren Verein und seine Geschichte zu präsentieren. Der Andrang war riesig, Parkplätze im Ortskern schnell Mangelware. (kv) "Unsere Heimat": Ein Motto, unter dem die Teilnehmer des Jubiläumsumzugs in Forbach viel Gestaltungsspielraum hatten, um bei bestem Wetter ihren Verein und seine Geschichte zu präsentieren. Der Andrang war riesig, Parkplätze im Ortskern schnell Mangelware. Pünktlich knallte der Eröffnungsschuss aus der Böllerkanone des Schützenvereins Forbach und der Bläsernachwuchs des Musikvereins Forbach marschierte an der Spitze des Umzugs los: In den Händen trugen die Ersten eine große "175" - das stolze Jubiläum. Die gesamte Strecke war mit bunten Luftballons dekoriert und markiert. Überall drängten sich Zuschauer, die die Teilnehmer mit kräftigem Klatschen begrüßten. 15 Gruppen, darunter drei Musikvereine (Forbach, Weisenbach und Trachtenkapelle Obersasbach), sorgten für Stimmung entlang der Strecke vom Bahnhof über die Holzbrücke bis zum Murggarten. An drei Moderationspunkten wurde dem Publikum erklärt, welche Gruppen zu sehen sind. Es hatten einige Vereine aus der Gesamtgemeinde Forbach Umzugsteilnehmer entsandt und so zeigte sich ein buntes Bild vom Tennisclub Forbach über die Krätzenketscher, den Fasentverein Gausbach, die HSG Murg und viele mehr. Blumen wechselten die Besitzer: Vom Obst- und Gartenbauverein Forbach für Umzugsteilnehmer und von begeisterten Anwohnern gab es einen Blumengruß für den Tennisclub, aber auch für den Sportverein und die Turnerfrauen. Am Ende machten sich Teilnehmer und Zuschauer auf den Weg in den Murggarten, um dort "Blasmusik non-stopp" zu genießen, denn befreundete Vereine aus nah und fern wollten dem Jubiläumsverein musikalisch gratulieren.

