'Eine große Chance wurde vertan'

Stuttgart

"Hundstage" bringen große Hitze Stuttgart (lsw) - Sommer, Sonne und Gluthitze - pünktlich zu Beginn der "Hundstage" klettern die Temperaturen im Südwesten Deutschlands wieder. Mit bis zu 35 Grad soll es vor allem am Donnerstag und Freitag heiß werden. Am Montag ziehen noch Schauer durch (Symbolfoto: dpa)

Rastatt

Archäologen graben in Rastatt Rastatt (sl) - Passanten in der Herrenstraße können zurzeit einen ungewohnten Blick in Rastatts Vergangenheit tun: Auf dem ehemaligen Hatz-Gelände sind Archäologen im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege Zeugnissen aus Rastatts Geschichte auf der Spur (Foto: sl).

Ottersweier

Radtour mit vielen Höhepunkten Ottersweier (mig) - Ein leidenschaftlicher Müller, wühlende Wollschweine, eine Wildkatze und ein Vesper an einem romantischen See: Das waren die Höhepunkte der "Schau dich schlau"-Radtour durch Zell und Unzhurst, zu der die Gemeinde Ottersweier eingeladen hatte (Foto: mig).

Rheinmünster

Vernissage im Chorgarten Rheinmünster (bgt) - In der schwülen Luft lag zwar Gewitterstimmung, bei der Vernissage am Freitagnachmittag im Chorgarten des Schwarzacher Münsters herrschte aber eine erwartungsvolle Atmosphäre. Christa Peter stellt dort noch bis 19. August ihre Skulpturen und Objekte aus (Foto: bgt).