Ganzes Dorf feiert

Baden-Baden

Baden-Baden (red) - Klassikerin der Kunst Polens: Alina Szapocznikows versehrte Körper sind ab 21. Juli in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden zu sehen. Die Werke der 1974 in Paris gestorbenen polnisch-jüdischen Bildhauerin sind vom Surrealismus inspiriert (Foto: Viering).

Muggensturm

Muggensturm (red) - Grund zur Freude gab es jüngst im DRK-Depot Muggensturm: Vorsitzender Uwe Wriedt und zahlreiche Gäste weihten das neue Einsatzfahrzeug für den DRK-Ortsverein ein. Es ersetzt einen 18 Jahre alten Geländewagen, der nicht mehr zuverlässig war (Foto: DRK).

Gernsbach

Gernsbach (red) - Was 2004 als SMART!-Kurs im evangelischen Mädchenheim begann, fand nun zum letzten Mal statt. "Die Schullandschaft hat sich durch mehr Nachmittagsunterricht so verändert, dass sich die Termine schwer koordinieren lassen", erklärt Heimleiterin Ute Zächelein (Foto: Uebel).