Weiterer Sieg für Ebner

(red) - Robert Ebner aus Hörden sicherte sich beim zweiten Cup der Stihl Timbersports Saison im brandenburgischen Lichterfeld Platz eins vor dem Zweitplatzierten Danny Mahr aus Sinntal. Vor imposanter Tagebau-Kulisse und rund 2000 Zuschauern ließ Deutschlands Sportholzfäller-Elite nicht nur die Späne fliegen, sondern demonstrierte auch eindrucksvoll ihr Können an Axt und Säge, schreiben die Veranstalter.

Auf dem Gelände des Besucherbergwerks F60 traten 13 Athleten gegeneinander an. So knapp wie dieses Mal war es in der Serie selten: Dominierend startete Robert Ebner in den Wettkampf. Bereits beim Springboard konnte der Forstwirt mit einer guten Zeit (1:00 Minute) vorlegen, musste jedoch an der Stock Saw und beim Underhand Chop wichtige Zeitpunkte einbüßen, die er beim Standing Block Chop und an der Single Buck wieder wettmachen konnte. Im packenden Finale an der PS-starken Rennmotorsäge Hot Saw behielt Ebner im direkten Duell mit Rekordmeister Dirk Braun die Nerven.

Nach sechs Disziplinen landete der Forstwirt punktgleich mit dem Zweitplatzierten Danny Mahr und einer rund elf Sekunden besseren Gesamtzeit in der Wertung auf dem ersten Podiumsplatz. "Ich bin insgesamt mit meinem Wettkampf zufrieden. Es war am Ende knapp, aber es hat gereicht", freute sich der Hördener über sein Ergebnis.