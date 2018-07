Neues Leben für den "Grünen Baum"

Rastatt

Fußgängerin angefahren Rastatt (red) - Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch an der Ottersdorfer Straße eine Fußgängerin angefahren und ist danach geflüchtet. Die Polizei fahndet nun nach einem schwarzen Wagen - vermutlich der Marke Audi - und bittet Zeugen um Hinweise (Symbolfoto: av). » Weitersagen (red) - Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch an der Ottersdorfer Straße eine Fußgängerin angefahren und ist danach geflüchtet. Die Polizei fahndet nun nach einem schwarzen Wagen - vermutlich der Marke Audi - und bittet Zeugen um Hinweise (Symbolfoto: av). » - Mehr

Bühl

Aus Orkanholz Neues schaffen Bühl (jo) - So hat die zerstörerische Orkanwalze namens Lothar letztlich noch ihr Gutes. Die Neusatzer Künstlerin Eva Schniedertüns Gornik hat Stämme umgeknickter Bäume zu Sitzen verarbeitet. Drei davon sind derzeit auf der Landesgartenschau in Lahr zu sehen (Foto: pr). » Weitersagen (jo) - So hat die zerstörerische Orkanwalze namens Lothar letztlich noch ihr Gutes. Die Neusatzer Künstlerin Eva Schniedertüns Gornik hat Stämme umgeknickter Bäume zu Sitzen verarbeitet. Drei davon sind derzeit auf der Landesgartenschau in Lahr zu sehen (Foto: pr). » - Mehr

Freiburg

Dieter Salomon zieht sich zurück Freiburg (lsw) - Nach seiner Abwahl als Oberbürgermeister in Freiburg nimmt der Grünen-Politiker Dieter Salomon (57) eine Auszeit. Er ziehe sich nach 26 Jahren als Berufspolitiker nun erst einmal ins Privatleben zurück, sagte er. Konkrete Pläne habe er noch nicht (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Nach seiner Abwahl als Oberbürgermeister in Freiburg nimmt der Grünen-Politiker Dieter Salomon (57) eine Auszeit. Er ziehe sich nach 26 Jahren als Berufspolitiker nun erst einmal ins Privatleben zurück, sagte er. Konkrete Pläne habe er noch nicht (Foto: dpa). » - Mehr

Bühlertal

Gemeinsame Gertelbach-Tour Bühlertal (red) - Eine mehr als 60-köpfige Gruppe aus der Partnergemeinde Faverges verbrachte ein abwechslungsreiches Wochenende in Bühlertal. Auf dem Programm standen eine Tour in der Gertelbach sowie ein Treffen der beiden Partnerkomitees (Foto: Gemeinde). » Weitersagen (red) - Eine mehr als 60-köpfige Gruppe aus der Partnergemeinde Faverges verbrachte ein abwechslungsreiches Wochenende in Bühlertal. Auf dem Programm standen eine Tour in der Gertelbach sowie ein Treffen der beiden Partnerkomitees (Foto: Gemeinde). » - Mehr