72 Realschüler erhalten die Mittlere Reife

Stuttgart

Starkregen und Hagel Stuttgart (lsw) - Regen am Wochenende bringt nach vielen Hitzetagen langersehnte Abkühlung in den Südwesten. Aber auch Starkregen und Sturmböen drohen. Von Dauer ist das nicht. Denn bereits am kommenden Montag wird mit Temperaturen von um die 31 Grad gerechnet (Foto: dpa).

Achern / Bühl

Tödlicher Unfall auf der A5 Achern/Bühl(red) - Auf der A5 hat sich am Mittwochmorgen zwischen Bühl und Achern ein schwerer Unfall ereignet. Ein 44 Jahre alter Mann wurde tödlich, sein Beifahrer schwer verletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt. Der Verkehr staute sich bis Baden-Baden (Foto: Margull).

Bühl

Unterhaltsame Abschlussfeier Bühl (kkö) - Insgesamt 133 Schüler der Carl-Netter-Realschule (CNR) haben es geschafft: Die Zehntklässler erhielten in einer unterhaltsamen Abschlussfeier im Bürgerhaus Neuer Markt, der es nicht an emotionalen Momenten fehlte, ihre Zeugnisse für die Mittlere Reife (Foto: kkö).

Bühl

Festumzug in Moos Bühl (wv) - Zum Jubiläum "90+45" der Trachtenkapelle Moos trat am Sonntagmittag ein seltenes Ereignis ein: Ein Festumzug defilierte durch den Stadtteil. An ihm wirkte das halbe Dorf mit. Man spürte die große Freude der Akteure, sich so bunt und kreativ zu präsentieren (Foto: wv).