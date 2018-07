Raser im Stadtgebiet: Rathaus reagiert auf den "berechtigten Unmut"

Mannheim

Widerstand gegen Deichertüchtigung Mannheim (red) - Das Land Baden-Württemberg will die Hochwasserdämme entlang des Rheins ertüchtigen. Allerdings sollen dieser Maßnahme etliche Tausend Bäume (Foto: dpa) im Uferbereich zum Opfer fallen. In Mannheim regt sich gegen dieses Vorhaben Widerstand.

Baden-Baden

Alte Fahrzeuge werden präsentiert Baden-Baden (red) - Etwa 70 historische Fahrzeuge werden heute wieder durch die Kurstadt und den Schwarzwald fahren: Die Oldtimerfreunde Baden organisieren die 14. "Historik-Baden". Los geht es um 9 Uhr an der Merkur-Talstation, das auch am Abend das Ziel darstellt (Foto: pr).

Bühlertal

"Mecki-Gipfel" zeigt Lösung auf Bühlertal (gero) - In die leidige Angelegenheit um die permanente mutwillige Auslösung von Brandmeldeanlagen in der Flüchtlingsunterkunft im Haus Mecki kommt Bewegung. Bei einer Besprechung gestern im Rathaus sieht man als Lösungsansatz eine "interne Alarmierung" (Foto: Margull).

Gaggenau

"Biotopia" in der "Pfaffenhalde"? Gaggenau (uj) - EIn "Biotop zum Anfassen" soll es sein, das Projekt "Biotopia". Nachdem der erste Versuch mit dem Bereich am Börbach gescheitert war, unternimmt der Selbacher Ortschaftsrat einen neuen Anlauf. Ausgewählt wurde jetzt der Standort "Pfaffenhalde" (Foto: Jahn).