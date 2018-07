1 250 Ferienarbeiter im Benzwerk

Gaggenau - Das Benzwerk Gaggenau boomt. Entsprechend zufrieden zeigten sich gestern nach der Betriebsversammlung Standortleiter Dr. Matthias Jurytko und Betriebsratsvorsitzender Michael Brecht. So werden in diesem Jahr 1250 Ferienarbeiter im Werk Gaggenau tätig sein, einige sind bereits seit Pfingsten dort. Die Gesamtbelegschaft beläuft sich auf 6920. Auch wird die Zahl der Auszubildenden für drei Jahre um 15 auf 105 erhöht.

Damit setzen sich die positiven Nachrichten aus dem Werk Gaggenau fort, zu dem der Werkteil Rastatt, der Standort Bad Rotenfels und das Presswerk Kuppenheim gehören. In allen Bereichen, so Jurytko, sei man an den Kapazitätsgrenzen. Das ziehe sich bis Ende des Jahres hin. Und er ist zuversichtlich, dass sich die Entwicklung 2019 fortsetzt. Lediglich im Bereich der leichten Getriebe gebe es eine deutliche Programmreduzierung aufgrund des Trends Richtung Automatikgetriebe, fügte Brecht hinzu. Wegen der Modellpflege nächstes Jahr sei wieder mit steigenden Stückzahlen zu rechnen. Bei den Nutzfahrzeugen boome es in allen relevanten Märkten, nur in Brasilien nicht wegen der dortigen wirtschaftlichen und politischen Situation.

Es sei, so Jurytko, eine Herausforderung, so stark an der Kapazitätsgrenze zu arbeiten - zumal der Markt bei den Fachkräften nahezu leer gefegt sei. "Wir müssen alles tun, um die Schichten belegen zu können", sagte der Standortleiter. Dies sei mit ein Grund, weshalb insgesamt 1250 Ferienarbeiter eingestellt würden. Sehr froh zeige er sich darüber, dass man bei diesen "über einen guten Stamm" verfüge. Aufgrund der hohen Nachfrage bei der schweren Baureihe werde jetzt auch an den Wochenenden durchgearbeitet, sagte Brecht. Er hob hervor, dass der Betriebsrat zum 1. Mai 82 Übernahmen von Leiharbeitern und befristet Beschäftigten habe erwirken können.

Mit der aktuellen Beschäftigtenzahl von 6920 in Gaggenau und den Werkteilen zeigte sich Brecht zufrieden. "Stabilität ist da", betonte der Betriebsratsvorsitzende. Zahlen zwischen 6700 und 6900 seien eine "supertolle Größe". Optimistisch blicken die Verantwortlichen auch auf das kommende Jahr. Umgesetzt werde bereits die nächste Erweiterungsstufe, Maschinen und Anlagen würden im ersten Quartal installiert. Der Horizont dafür sei das Jahr 2021 gewesen. "Keiner hat damit gerechnet, dass das so schnell realisiert wird", unterstrich der Standortleiter. Noch wisse man nicht, wie die Elektrifizierung laufen werde, räumte Brecht ein. Für das Murgtal wolle man eine Batteriemontage. Dazu seien entsprechende Beschlüsse erforderlich.

Eine richtige Entscheidung sei es gewesen, die Logistik aus dem Werk heraus zu verlagern, sagte Jurytko. Das versetze einen in die Lage, einen Blick nach vorne zu wagen bis ins Jahr 2025 - Stichwort Digitalisierung.

Die Ausgliederung der Logistik sei volkswirtschaftlich für die Region super gewesen, meinte Brecht. Dadurch seien in der Region Hunderte neuer Arbeitsplätze entstanden. Die Batteriemontage solle, so der Betriebsratsvorsitzende, so nah wie möglich am Pkw-Werk in Rastatt eingerichtet werden. Denn die schweren Batterien könnten nicht so gut mit Lkw über längere Strecken transportiert werden.

Ein wichtiges Datum im Gaggenauer Benzwerk ist der 3. Dezember. An diesem Tag soll das neue Multifunktionsgebäude in der Hauptstraße eingeweiht werden. Das zweigeschossige Gebäude ist etwa zehn Meter hoch. Geplant sind unter anderem ein etwa 600 Quadratmeter großer Saal, Räume für die SG Stern sowie im Obergeschoss ein Gesundheitszentrum mit Fitnessbereich, Physiotherapie und Kursräumen. "Es ist ein Gesundheitszentrum, keine Muckibude", unterstrich Jurytko. Nicht-Benzler könnten über andere örtliche Firmen die neue Einrichtung nutzen. Dies im Zusammenhang mit dem Gesundheitsprojekt "Ein gutes Jahr mehr" der Stadt Gaggenau.