Fulminanter Schlussakkord

"Musik verbindet alle Menschen" - das wurde mit der Abschlussmelodie deutlich, als die Europahymne "Ode an die Freude" als Finale erklang. Die JuKa (Jugendkapelle des Musikvereins gemeinsam mit der Bläserklasse und einigen jungen Erwachsenen als Unterstützung) spielte, der Chor der Klingenbachschule steuerte den Text bei und der Ballettnachwuchs des TV Forbach setzte Musik und Text in Tanz um.

Zuvor hatten die verschiedenen Formationen gemeinsam und getrennt musiziert und getanzt - und dies "mit nur drei Musikproben und einer Gesamtprobe", wie der "Motor" des Gesamtprojekts, Thomas Roth, der auch am Pult der JuKa stand, erklärte. Gemeinsam mit Christa Haas-Krech, die die "Flötis" des MV ausbildet, Helge Rieger (Schulchor Klingenbachschule) und Yuliya Keck (TV Forbach) hatten die Ausbilder und Lehrer mit den vielen Kindern und Jugendlichen ein kurzweiliges Programm einstudiert, das das Publikum im fast randvollen Festzelt begeisterte. Unterstützt wurden die Akteure von Alexander Weber, der den Blasmusiksatz der von Helge Rieger komponierten Schulhymne arrangiert hatte. Die informativen und lockeren Ansagen von Moderatorin Marlene Krech und Jungposaunist Neo sowie die Spontaneität bei allen Beteiligten unterstrich: Hier war die Zukunft zu sehen. Kinder und Jugendliche brachten sich begeistert ein bei Auftritten und Diensten beim Zeltfest. Sie schlüpften auch mal schnell vom Musiker-T-Shirt ins Ballett-Outfit und unterstützten mit großem Spaß auch die Jüngeren.

Angst vor der Bühne oder dem Mikrofon? Das hatten diese Nachwuchsakteure nicht mehr. Sie zogen ihr Publikum in den Bann, egal ob tanzend, singend oder musizierend, ob mit Rap, Hip-Hop, Schlager, Klassik, Pop oder Latin. Man wünscht sich mehr von solchen verbindenden Veranstaltungen, die es Kindern ermöglichen, ganz unterschiedliche Erfahrungen zu machen und sich unter der Anleitung von erfahrenen und engagierten Förderern und Pädagogen auszuprobieren.

Damit war das Zeltfest noch nicht am Ende. Zum Abschluss des Sommerfests zum 175-jährigen Bestehen unterhielten die Musikkapelle aus Au im Murgtal und der Musikverein Langenbrand die Gäste, die am Montagabend wieder in Scharen ins Festzelt strömten.