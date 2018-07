Vom dörflichen Barock in die urbane Neuzeit

Rastatt



Genießerabend rund um Gewürze Rastatt (red) - Eine "abenteuerliche Reise durch die Geschichte des Geschmacks" verspricht der nächste "Abend für Genießer" am Freitag in Schloss Favorite. Mit Anekdoten und Kostproben geht es durch die Geschichte von "Chili, Teufelsdreck und Wanzenkraut" (Foto: SSG). » Weitersagen