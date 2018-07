15 200 Euro für "beispielhaftes Projekt"

Haberecht, von Geschäftsführerin Antje Wurz vom Leader-Regionalmanagement begleitet, hatte laut Vereinsmitteilung viel Lob im Gepäck: "Ich freue mich, dass wir mit Leader dieses einmalige und beispielhafte Projekt ,Alte Kirche' kräftig unterstützen können. Über Leader ist es in unserer Region inzwischen gelungen, eine ganze Zahl sinnvoller und zukunftsweisender Projekte auf die Gleise zu stellen. Dabei haben wir die Bürger eng in die einzelnen Handlungsfelder eingebunden."

Die Alte Kirche und der Verein Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße seien laut Haberecht ein gutes Beispiel. Die um 1744 erbaute erste Herrenwieser Kirche stelle ein Leader-Starterprojekt mit Modellcharakter dar. Dahinter stehe ein aktiver Verein mit engagiert helfenden Ehrenamtlichen und tatkräftigen Sponsoren. "Ich kann Sie nur ermutigen, so weiterzumachen", rief Haberecht auf. "Und bieten Sie in dieser Herrenwieser Besonderheit auch in Zukunft viele kulturelle Veranstaltungen an."

Die stellvertretende Bürgermeisterin Forbachs, Sabine Reichl, dankte dem Verein im Namen der Gemeinde. Forbach freue sich, wenn sich Ehrenamtliche so beispielhaft einbringen: "Es ist sehr zu begrüßen, was die Vereinsmitglieder hier in wenigen Jahren mit großem Aufwand umgesetzt haben."

Willig bedankte sich für die Fördermittel, ohne die das Projekt Alte Kirche so nie hätte umgesetzt werden können. Aber auch ohne die vielen ehrenamtlichen Einsatzstunden, ohne Helfer und Sponsoren würde die Alte Kirche heute noch vor sich hindümpeln. Wie Willig berichtete, wurde die Alte Kirche bis auf Dach und Mauerwerk aufwendig saniert. Der Boden wurde nivelliert und unter Nutzung der alten Steine neu belegt. Die Bäume unmittelbar neben der Kirche wurden gefällt, eine neue große Holztür eingebaut und hinter der Kirche ein kleines Funktionsgebäude mit Küche und Toilette errichtet. All das erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt. Inzwischen gab es schon zahlreiche Veranstaltungen mit Künstlern oder den Krippenausstellungen im Dezember.

Als "kleine Sensation" stellte Willig eine beschädigte Bronzeglocke vor. Sie ist 30 Zentimeter hoch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit läutete diese Glocke in früheren Jahren im kleinen Glockenstuhl der Alten Kirche. Nach ihrer Stilllegung kam die Glocke ins Kurhaus Herrenwies, wo sie später beschädigt wurde. Es fehlen die obere Kuppe und der Klöppel.

Der Grund für die Vereinsgründung im Jahr 2013 war das Kurhaus Sand. Willig: "Ziel war und ist, dem Sand das Schicksal des Kurhauses Hundseck zu ersparen. Das Kurhaus Sand ist ein die Region prägendes Gebäude, das stellvertretend für die großen Schwarzwald-Höhenhotels entlang der später entstandenen Schwarzwaldhochstraße steht. Inzwischen ist der Sand das letzte der Ende des 19. Jahrhunderts gebauten Höhenhotels, das baulich fast unverändert ist und innen noch in weiten Teilen historische Einrichtung besitzt."

"Leider tut sich am Sand fast nichts", unterstrich Willig: "Da ist die öffentliche Hand gefordert. Sonst steht das Haus in absehbarer Zeit nicht mehr. Das wäre ein Riesenverlust für unseren Nordschwarzwald!"