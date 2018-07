Neulinge und "alte Hasen"

Videospiele für Senioren Baden-Baden (co) - "Memore" steht für ein System an Videospielen, das in völlig neuer Form Senioren aktivieren soll. Das DRK-Ludwig-Wilhelm-Stift in Baden-Baden ist die zweite Institution in Baden-Württemberg, die diese Spieltherapie einsetzt (Foto: Hecker-Stock). » Weitersagen (co) - "Memore" steht für ein System an Videospielen, das in völlig neuer Form Senioren aktivieren soll. Das DRK-Ludwig-Wilhelm-Stift in Baden-Baden ist die zweite Institution in Baden-Württemberg, die diese Spieltherapie einsetzt (Foto: Hecker-Stock). » - Mehr