Bekenntnis für die Johann-Belzer-Schule

Gaggenau / Kuppenheim

B462 ab Freitag wieder frei Gaggenau/Kuppenheim (red) - Gute Nachricht für die Autofahrer auf der B 462 zwischen Gaggenau und Kuppenheim: Die Arbeiten an der Fahrbahndecke können früher als angekündigt beendet werden. Die Fahrbahn Richtung Gaggenau soll ab Freitagabend frei sein (Symbolfoto: tom). » Weitersagen (red) - Gute Nachricht für die Autofahrer auf der B 462 zwischen Gaggenau und Kuppenheim: Die Arbeiten an der Fahrbahndecke können früher als angekündigt beendet werden. Die Fahrbahn Richtung Gaggenau soll ab Freitagabend frei sein (Symbolfoto: tom). » - Mehr

Rastatt

Abschied von der alten Schule Rastatt (dm) - Das war′s. Am Mittwoch ist mit dem letzten Schultag an der "alten" Hans-Thoma-Schule Rastatt eine Ära zu Ende gegangen. Rund 53 Jahre nach ihrer Errichtung wird sie abgerissen und neu gebaut. Die Umzugsvorbereitungen fürs Zwischenquartier laufen (Foto: dm). » Weitersagen (dm) - Das war′s. Am Mittwoch ist mit dem letzten Schultag an der "alten" Hans-Thoma-Schule Rastatt eine Ära zu Ende gegangen. Rund 53 Jahre nach ihrer Errichtung wird sie abgerissen und neu gebaut. Die Umzugsvorbereitungen fürs Zwischenquartier laufen (Foto: dm). » - Mehr

Bühlertal

Debatte über Rathaus II Bühlertal (eh) - Das Gebäude in der Hauptstraße 131 wird nach dem Umzug der Verwaltung im kommenden Jahr frei. Bürgermeister Hans-Peter Braun möchte dort erschwinglichen Wohnraum schaffen, ebenso die CDU und die SPD. Der Beschluss wurde vertagt (Foto: eh). » Weitersagen (eh) - Das Gebäude in der Hauptstraße 131 wird nach dem Umzug der Verwaltung im kommenden Jahr frei. Bürgermeister Hans-Peter Braun möchte dort erschwinglichen Wohnraum schaffen, ebenso die CDU und die SPD. Der Beschluss wurde vertagt (Foto: eh). » - Mehr

Elchesheim

Fußballer müssen umziehen Elchesheim-Illingen (HH) - Die Fußballer des FV Rot-Weiß Elchesheim müssen nach Illingen umziehen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat am Montag in seiner Sitzung einstimmig gefasst. Der Rasenplatz in der Waldstraße soll einem Wohngebiet weichen (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Die Fußballer des FV Rot-Weiß Elchesheim müssen nach Illingen umziehen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat am Montag in seiner Sitzung einstimmig gefasst. Der Rasenplatz in der Waldstraße soll einem Wohngebiet weichen (Foto: HH). » - Mehr