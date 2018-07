Renovierung von Sankt Valentin größtes Bauprojekt

Pfarrer Thomas Holler erläuterte, werktags wäre der Pfarrsaal bis auf wenige Ausnahmen ausreichend. Der sonntägliche Gottesdienst könnte in der alten Schule, dem "Haus der Vereine", stattfinden. Ein Vorteil wäre die Nachbarschaft zum Pfarrhaus. Das Patrozinium, das traditionell am 14. Februar, dem Valentinstag, gefeiert wird, könnte bei der Einweihung der Kirche nach den abgeschlossenen Baumaßnahmen nachgeholt werden. Baubeginn soll im Januar 2019 sein. Vom Ortschaftsrat wird die Planung ebenfalls unterstützt. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Um das Vorhaben für die Einwohnerschaft transparent zu machen, wurde vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Klaus Mungenast eine Gemeindeversammlung vorgeschlagen. "Wir zeigen, was kaputt und was zu tun ist." Die Versammlung sollte an einem Freitagabend in der Kirche abgehalten werden. Für Pfarrer Holler wäre das auch die Gelegenheit, die Kosten für die Renovierung vorzustellen. Die geplante Innenrenovierung ist mit rund 420000 Euro kalkuliert. 140000 Euro kommen als Zuschuss von der Erzdiözese, 100000 Euro steuert die Pfarrgemeinde bei, und mit einem Kredit über 140000 Euro ist die erforderliche Summe fast erreicht. Spenden werden noch angenommen.

Ein weiterer Vorschlag des Vorsitzenden betraf den möglichen Einsatz von Feuerwehr und DRK in den Kirchen der Seelsorgeeinheit. Für die Rettungsdienste ist eine genaue Kenntnis der Gebäude mit ihren Besonderheiten wichtig. Nach der Urlaubszeit will man den Helfern bei einer Begehung die Örtlichkeiten zeigen.

Der neben der Weisenbacher Kirche stehende Wendelinus-Bildstock wurde vor 90 Jahren geschaffen. Nach einer Reinigung soll er dort wieder aufgestellt werden. Ein geeignetes Datum, so Holler, wäre das Wendelinusfest am 14. Oktober, zumal an diesen Tag auch die Brücke den Namen "Wendelinusbrücke" erhält.

Kirchenbänke und rund 50 Stühle zu verschenken hat die Pfarrgemeinde Gausbach. Der Kindergarten Forbach wird um eine sechste Gruppe erweitert, dies beschloss der Pfarrgemeinderat. Auch befasste er sich mit der Vermietung des Weisenbacher Pfarrhauses, der Rasenpflege um die Kirche in Weisenbach und einer möglichen Satzungsänderung der Sozialstation Forbach-Weisenbach.