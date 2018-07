Michael Brecht: Werkteil Rastatt soll Batterien herstellen

(tom) - Die Forcierung der Daimler-Batterieproduktion in Sindelfingen und Untertürkheim gefährdet nicht die entsprechenden Ausbaupläne für das Werk Gaggenau. Dies betont Betriebsratsvorsitzender Michael Brecht (Foto: pr) auf BT-Nachfrage. Wie berichtet, fordert der Daimler-Betriebsrat auch für das Mercedes-Benz-Werk Gaggenau eine Batterieproduktion. Brecht: "Wir wollen in Komponenten der Elektromobilität investieren und das Thema ,Batteriefabrik am Standort Gaggenau' bereits jetzt in die strategische Planung des Unternehmens einbringen. Unser Werkteil Rastatt ist prädestiniert dafür: Batterien direkt neben dem Fahrzeugwerk herzustellen ist am sichersten und effizientesten."

Daimler meldete in dieser Woche, dass im Zuge der "Elektrooffensive" Mercedes-Benz Cars den globalen Batterie-Produktionsverbund erweitert. Im Werk Sindelfingen entsteht eine neue Batteriefabrik, deren Bauarbeiten in der nächsten Dekade beginnen werden. Das Powertrain-Werk Untertürkheim erhält auch im Werkteil Hedelfingen eine Batteriefabrik; damit vervierfacht sich die ursprünglich geplante Kapazität an diesem Standort. Im gesamten Batterie-Produktionsverbund verfügt Mercedes-Benz Cars damit über acht Batteriefabriken auf drei Kontinenten.

"Ich freue mich, dass unsere Kollegen und Kolleginnen in Sindelfingen und Untertürkheim den Bau von Batteriefabriken vorantreiben", so Brecht, "unsere Ziele in Gaggenau und unsere Vision einer Batteriemontage im Murgtal sind unabhängig davon und im großen Verbund von Daimler ergänzend zu betrachten."

Der Bedarf an Batteriefabriken werde enorm wachsen; somit bedeuteten auch zwei weitere Fabriken kein Ausschlusskriterium für das Mercedes-Benz-Werk Gaggenau: "Wir haben natürlich den Wunsch, uns weiter zu entwickeln und unseren Standort noch zukunftssicherer zu machen."

Michael Brecht ist Betriebsratsvorsitzender im Werk Gaggenau sowie Vorsitzender des Daimler-Gesamtbetriebsrats.