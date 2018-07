"Im Murgtal fehlen 100 Betten"

Weisenbach - "Wir hören nicht von heute auf morgen auf", sagt Ludwig Großmann. Dennoch will der Auer "Krone"-Wirt sein Anwesen verkaufen, schließlich wird er an Heiligabend 66 Jahre alt. "Ich bin ja offiziell schon in Rente", meint der Vorsitzende des Dehoga-Verbands Murgtal lächelnd. "Irgendwann ist es genug"

Bestrebungen, das Anwesen in Au zu veräußern, sind im Gange. Denn die beiden Söhne werden nicht in die Fußstapfen der Eltern treten. Doch einen Nachfolger für einen Gastronomiebetrieb zu finden ist nicht so einfach. "Ideal wäre ein junges Paar vom Fach", sagt Großmann. Diesem könnten er und Gattin Waltraud für eine Übergangszeit noch unterstützend zur Seite stehen und den Einstieg im Murgtal erleichtern. Verpachten ist für Großmann keine Alternative.

Vom "Stadthotel" nach Au

Seit 1926 gibt es das Anwesen in Au, zunächst als Bäckerei. Ludwig Großmann ist in der Gastronomieszene des Murgtals seit Jahrzehnten eine feste Größe. Vor seiner Selbstständigkeit war er Chefkoch im ehemaligen und mittlerweile legendären "Hotel Stadt Gaggenau" (Stadthotel), wo er auch seine Frau kennenlernte. Das ist lange her: Im September sind Ludwig und Waltraud Großmann 35 Jahre lang Wirtsleute der "Krone". Sie werden es auch noch ein wenig bleiben, zerstreut Großmann bestehende Gerüchte. Die Gäste des Ehepaars werden weiterhin den Service von Waltraud Großmann und die Kochkunst von Ehemann Ludwig genießen können. "Viele Leute fragen an, was denn mit ihren Gutscheinen passiert, wo wir doch zumachen." Die ausgegebenen Gutscheine können in Großmanns "Krone" weiterhin eingelöst werden. "Wenn wir aufhören, geben wir es rechtzeitig bekannt." Noch ist es aber nicht so weit, weil kein Käufer in Sicht ist.

Der würde ein funktionierendes Haus vorfinden, mit einem Bühnensaal und rund 180 Plätzen. "Bei uns gibt es keinen Investitionsstau", betont Großmann. Diesen beobachtet der Dehoga-Kreisvorsitzende aber in einigen Häusern im Murgtal. Dort sind oftmals die Wirtsleute schon älter, Nachfolger gibt es keine.

Und: Es fehlen nach seiner Erkenntnis rund 100 Übernachtungsbetten von Gaggenau hoch bis nach Forbach. "Da haben wir eine schöne Landschaft und den Nationalpark, Gäste kommen - und sie haben keine Zimmer zum Übernachten", berichtet Großmann aus eigener Erfahrung.

Vier Doppel- und drei Einzelzimmer gibt es in der "Krone", die seien gut belegt. Wenn voll ist, dann ist eben voll. So ist es schon vorgekommen, dass Gattin Waltraud Gäste nach Michelbach gefahren und dort am nächsten Morgen wieder abgeholt hat, damit diese gemeinsam mit den in Au übernachtenden Freunden frühstücken konnten, erzählt er.

"Die Landgastronomie stirbt, es bewegt sich nichts, der Nachwuchs fehlt", so seine Beobachtung. Die Gasthäuser seien als "Kommunikationszentren" nicht mehr so gefragt wie in vergangenen Zeiten.

Und Stammtische? "Finden so gut wie nicht mehr statt." Eine bedauerliche Entwicklung, darüber ist sich Großmann im Klaren. Erst talaufwärts ab Baiersbronn bessere sich die Situation, blickt er über die badisch-schwäbische Grenze.

In der "Krone" selbst könnte das Obergeschoss zu Fremdenzimmern ausgebaut werden. Die von den Wirtsleuten genutzte Wohnung wird demnächst als Appartment zur Verfügung stehen, wenn die Großmanns in ihre Wohnung nach Hilpertsau umziehen - aber als Wirtsleute "in der Au" bleiben.