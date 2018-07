CDU will Murg erlebbar machen

Seit die Salmengasse für Autos ausgebaut worden ist, bestehen konkrete Pläne, die Igelbachstraße ohne Autoverkehr neu zu gestalten. Dazu müssten Gottlieb-Klumpp-Straße und Salmengasse doppelläufig werden, was ursprünglich auch Zweck des Ausbaus war. Dazu habe die Stadt in den letzten Jahren auf einigen Grundstücken entlang der Gottlieb-Klumpp-Straße einen zusätzlichen fünf Meter breiten Streifen zum möglichen Straßenausbau gekauft. Die CDU-Fraktion weiß, dass es sich bei diesem Ziel der murgseitigen Verkehrsberuhigung um eine erstrebenswerte Zukunftsvision handelt. CDU-Vorsitzender Dirk Preis betont: "Es gibt städtebauliche Ziele, die einen langen Atem brauchen. Die Salmengasse wurde zum Zweck der Verkehrsberuhigung der Igelbachstraße ausgebaut. Uns ist es wichtig, dass Gernsbach als Wohn- und Einkaufsstadt interessanter werden kann, daher wollen wir langfristig einen Murgzugang mit attraktiver Aufenthaltsqualität an der Igelbachstraße."

Landschaft und Wasser in die Innenstadt zu holen, Stadt und Natur in einem erlebbar zu machen, das ist mittlerweile in vielen Städten gelungen. In Rastatt hat durch das "Hochwasser- und Ökologieprojekt" die Murg in der Innenstadt eine Renaissance erfahren, in Schiltach ist das Flüsschen Anziehungspunkt für Familien geworden, in Bad Herrenalb ist die Alb mit ihrem Ufer und den umliegenden Geschäften ein echtes Highlight. Die Vision "Zurück zur Natur" haben diese Städte im Kern verwirklicht und damit ihre Attraktivität als Einkaufs- und Erlebnisstadt erhöht. Das könne in Gernsbach auch entstehen, wenn man den Mut und den Weitblick hat, der Murgpromenade wieder Raum und Stil zu geben.

Union gegen Vorschlag der Stadtverwaltung

Die Stadtverwaltung habe jedoch andere Pläne und wolle in der nächsten Gemeinderatssitzung Fakten schaffen. Die Möglichkeit einer Doppelläufigkeit der Gottlieb-Klumpp-Straße solle aufgegeben werden. Die CDU-Fraktion wird diesem Vorschlag für ein neues Verkehrskonzept, dessen Hauptanliegen es ist, die Doppelläufigkeit der Gottlieb-Klumpp-Straße zu beseitigen, nicht zustimmen. Weitere isolierte und kleinteilige Planungen zur Bebauung zwischen Salmenplatz und Kelterplatz fänden ebenfalls nicht die Zustimmung der Fraktion. "Das ist wahrlich kein Mehrwert, wenn man dafür die Murgpartie als Schokoladenseite Gernsbachs aufgeben muss", so die Sichtweise der CDU.