Wenn der Ast bricht: Die vielen Früchte sind nur der Auslöser

Baden-Baden

Asphaltband wächst weiter Baden-Baden (sre) - Radfahrer und Fußgänger müssen sich in den nächsten Wochen auf eine Umleitung einstellen: Der mit 1,7 Kilometern größte Abschnitt der auf mehrere Jahre angelegten Asphaltierung der Grünen Einfahrt steht an. Gestern wurde die Baustelle eingerichtet (Foto: Reith). » Weitersagen (sre) - Radfahrer und Fußgänger müssen sich in den nächsten Wochen auf eine Umleitung einstellen: Der mit 1,7 Kilometern größte Abschnitt der auf mehrere Jahre angelegten Asphaltierung der Grünen Einfahrt steht an. Gestern wurde die Baustelle eingerichtet (Foto: Reith). » - Mehr

Bühl

Neuer Vorschlag für Mensa-Bau Bühl (red) - Für den Mensa-Bau im Campus deutet sich möglicherweise ein neuer Standort an. CDU und FW sprachen sich dafür aus, das Gebäude im hinteren Teil des Gartens des Kinder- und Familienzentrums zu platzieren, um so den Baumbestand möglichst zu erhalten (Foto: ww). » Weitersagen (red) - Für den Mensa-Bau im Campus deutet sich möglicherweise ein neuer Standort an. CDU und FW sprachen sich dafür aus, das Gebäude im hinteren Teil des Gartens des Kinder- und Familienzentrums zu platzieren, um so den Baumbestand möglichst zu erhalten (Foto: ww). » - Mehr

Bühl

Kifaz-Garten soll Mensa weichen Bühl (jo) - Am Ende genügten 70 Minuten. Weit schneller als erwartet war die Infoveranstaltung zum "Campus Bühl" beendet. Neue Erkenntnisse gab es keine. Die Stadtverwaltung machte klar, dass sie fest entschlossen ist, den Kifaz-Garten für ein Mensa-Schulgebäude zu opfern (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - Am Ende genügten 70 Minuten. Weit schneller als erwartet war die Infoveranstaltung zum "Campus Bühl" beendet. Neue Erkenntnisse gab es keine. Die Stadtverwaltung machte klar, dass sie fest entschlossen ist, den Kifaz-Garten für ein Mensa-Schulgebäude zu opfern (Foto: jo). » - Mehr