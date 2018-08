Benjamin Merkel stürmt zur Bronzemedaille

Das große Ziel vor allem der Lizenzfahrer, die beim Bergrennen des Rad- und Motorsportvereins Heller Stern in Langenbrand antraten: die Strecke von fünf Kilometern und 500 Höhenmetern unter 20 Minuten zu schaffen. Im vergangenen Jahr war zum ersten Mal die magische Zahl über die lange Strecke geknackt worden. Simon Schneller markierte eine neue Bestzeit von 19:19 Minuten. Da er diesmal nicht antrat, gab es mehrere Favoriten - darunter Lokalmatador Benjamin Merkel, der laut Insidern "in der Form seines Lebens" sein sollte und wie alle am Start mit Applaus und Kuhglockengeläut auf den Kurs geschickt wurde.

Insgesamt waren mit 19 Startern (darunter zwei E-Bike-Fahrer) auf der langen und 26 Teilnehmern auf der kurzen Strecke ein paar Radfahrer weniger im Einsatz als 2017. Das schob das Organisationsteam aber weniger auf das Wetter, sondern eher auf andere Konkurrenzwettbewerbe. Auf der Kurzstrecke über 2,5 Kilometer (250 Höhenmeter) ging es von der Festhalle bis zum Grundplatz und weiter zur Hohlensteinhütte. Die "Langstreckler" müssen vom Hohlen Stein einen unter Insidern als "giftig" bekannten Anstieg bis zum Hutweg bewältigen.

Im Minutentakt starteten die Männer und Frauen auf ihren Rädern von der Startrampe, vom Publikum mit Applaus und Glockengeklingel auf die Tour geschickt. Stadionsprecher Reinhold Bauer nutzte die Zeit, die fürs Wiegen gebraucht wurde, um dem einen oder anderen Athleten eine persönliche Frage zu stellen und die Fahrer und ihre Erfolge vorzustellen.

Herausragender Fahrer auf der Langstrecke war 2018 Andreas Crivellin aus Oberndorf/ Horb, der in der Szene als Bergspezialist bekannt ist. Der 1980 geborene Athlet aus dem Schwäbischen bewältigte die Strecke in 20:27 Minuten. Silber ging an Andreas Schwarzer vom TV Oberlengenhardt (20:50 Minuten). Auf Platz drei fuhr Lokalmatador Benjamin Merkel in 22:18 Minuten vor. Bronze ist ein schöner Erfolg. Einzige Frau im Starterfeld der Langstrecke war Lara Benk (RSV Kartung), die es mit 34:20 Minuten auf Platz 16 schaffte.

Auch bei der Kurzstrecke ging eine Frau von der Rampe: Monika Noll erreichte nach 20:10 Minuten die Ziellinie, das reichte für Rang 24. Auf dem Siegertreppchen der Kurzstrecke ganz oben stand wieder Andreas Crivellin. Das Ass aus Oberndorf am Neckar war mit 10:10 Minuten fast doppelt so schnell wie Noll. Schwarzer sicherte sich sieben Sekunden dahinter erneut Silber. Bronze holte Markus Ziegler (Kona Factory) mit einer Zeit von 10:54 Minuten. Bester Teilnehmer des RSMV Langenbrand wurde Norman Roth als Achter in 11:59 Minuten.

Mit 17:26 Minuten entschied der vereinslose Michael Merkel die E-Bike-Wertung für sich. Sein Konkurrent Horst Kraya von der RSG Mannheim-Schwetzingen erreichte das Ziel auf der Langstrecke mit Motorunterstützung nach 25:49 Minuten.

Bereits der Sonntagvormittag lockte einige Besucher an. 37 Kinder und Jugendliche stellten sich mehreren Aufgaben, die drei Erstplatzierten werden jeweils zu den nächsten Ausscheidungswettkämpfen weitergeleitet. Fahrradfahren ist nicht nur ein Sport für Jungs, sondern, wie sich bei der Siegerehrung zeigte, auch etwas für Mädchen. Die jüngsten weiblichen Teilnehmerinnen überzeugten ebenfalls zur Freude des RMSV-Vorsitzenden Thomas Glauber.

Weitere Ergebnisse gibt es auf der Homepage des Veranstalters:

www. rmsv-langenbrand.de