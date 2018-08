Robert Ebner will es wieder wissen

(red) - Robert Ebner aus Hörden tritt am Samstag, 18. August, im bayrischen Deggendorf bei der deutschen Meisterschaft der Stihl Timbersports Series gegen die neun besten Sportholzfäller des Landes an. Nach zwei Ausscheidungswettkämpfen konnte sich der amtierende deutsche Meister mit seiner Leistung für den Saison-Höhepunkt qualifizieren. Nur die besten zehn Athleten beider Wettkämpfe werden zur deutschen Meisterschaft zugelassen - und als Erster der Gesamtwertung konnte Ebner sich problemlos sein Ticket für Deggendorf sichern und geht als Favorit ins Rennen.

Nachdem sich der Forstwirt bei der deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr bereits den Titel sichern konnte, startete für Ebner nach zwei ersten Plätzen beim Amarok Cup in Oelde und F60 Cup in Lichterfeld die Mission Titelverteidigung.

Bei der deutschen Meisterschaft kämpfen in Deggendorf nicht nur die Profis, sondern auch die Damen und Nachwuchssportler um den Titel.

Für die männlichen Profisportler geht es in Deggendorf neben dem wichtigsten Titel der Wettkampfserie auch um die Qualifikation für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft: Am 19. und 20. Oktober trifft sich die Weltelite der Stihl Timbersports Series im englischen Liverpool.

Bei der letztjährigen WM in Lillehammer musste sich Robert Ebner aus Hörden mit einem sechsten Platz in der Mannschaftswertung und Rang acht im Einzel zufriedengeben. In beiden Kategorien hatte er sich mehr erwartet (wir berichteten).