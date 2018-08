Villa Luise verkauft, Wandelhalle wuchert zu

Gernsbach - Es ist eine der größten innerstädtischen Baulandreserven der Stadt. Doch obwohl in Gernsbach neuer Wohnraum dringend benötigt wird, tut sich seit Jahren nichts Sichtbares auf dem ehemaligen Schwesternheim-Areal in Scheuern. Hinter den Kulissen aber beschäftigen sich zahlreiche Akteure mit dem rund 15000 Quadratmeter großen Grundstück: Stadt, Investoren, Landratsamt, Anlieger, Regierungspräsidium, Verwaltungsgericht bis hin zum Petitionsausschuss des Landtags.

Die denkmalgeschützte Villa Luise ist verkauft. Das teilte Bürgermeister Julian Christ am Montag in der Bürgerfragestunde der Gemeinderatssitzung mit. Damit ergebe sich für das Anwesen wieder eine neue Perspektive, nachdem der bisherige Besitzer trotz anderslautender Bekundungen jahrelang den Stillstand verwaltet hatte (wir berichteten). "Ich gehe davon aus, dass demnächst ein Bauantrag gestellt und das Gebäude denkmalgerecht saniert wird", ergänzte Baurechtamtsleiter Albert Betting und teilte mit, dass jüngst eine weitere Besichtigung der Villa vom Landesdenkmalamt stattgefunden habe.

Die Behörde beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema. Das Ensemble Friedrichstraße 20 hat in den Büchern eine wechselhafte Historie: Das Villengebäude nebst Wandelhalle (ohne Garten) wurde vom Landesdenkmalamt 1984 in die Liste der Kulturdenkmale aufgenommen; 1987 wurde das Objekt wegen "mangelnder Gestaltqualität" wieder aus der Denkmalliste gestrichen, ehe es im Jahr 2010 zu einer Wiederaufnahme kam - diesmal sogar samt Garten. "Die Untere Denkmalschutzbehörde soll ihrer Amtspflicht nachkommen und den Garten so schützen, wie er es verdient hat", sagt Sabine Rohm. Sie wohnt in der Friedrichstraße und kämpft seit Jahren für den Erhalt des Denkmalschutzes, dem ihrer Meinung nach von Behördenseite zu wenig Beachtung geschenkt werde: "Was tut man gegen den Verfall?", fragte sie am Montag im Gemeinderat und verwies auf die zuwuchernde Wandelhalle.

Sie hat diesbezüglich sogar eine Petition eingereicht (wir berichteten), die aber zurückgewiesen wurde. "Aufgrund einer unglücklichen Formulierung, nicht der Sache wegen", erklärt Rohm auf BT-Anfrage. Sie sei aktuell im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel (Grüne), der die Angelegenheit noch mal prüfen lassen wolle. Rohm werde auf jeden Fall gegen die Zurückweisung ihrer Petition Widerspruch einlegen, kündigte sie gestern an.

Das Ensemble Friedrichstraße 20 liegt zwar auf dem ehemaligen Schwesternheim-Areal (Vordere Fleischling), gehört aber nicht zum aktuell geplanten Großprojekt des Architekturbüros Reisser (Ludwigsburg), das die seit Jahren bestehende Brache mit insgesamt 108 Wohneinheiten (Zwei-, Drei- und Vier-Zimmerwohnungen) bebauen möchte. Auch dagegen setzt sich Sabine Rohm zur Wehr, allerdings aus anderen Gründen: Sie argumentiert, die Baudichte sei zu hoch, die Stellplätze (1,5 pro Wohneinheit) zu knapp bemessen, der Straßenverkehr künftig zu stark belastet und die Ruhe im beschaulichen Scheuern dahin.

Deshalb hat sie gegen die Baugenehmigung Widerspruch eingelegt. Dieser wurde vom Regierungspräsidium aber zurückgewiesen, mit der Begründung: Als Nachbarin habe Rohm keinen direkten Nachteil durch das, was dort entstehen soll. Das sieht die Betroffene natürlich anders. Sie verweist auf den im öffentlichen Baurecht geregelten Gebietsprägungserhaltungsanspruch. Danach können im Einzelfall bauliche Anlagen unzulässig sein, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Baugebiets widersprechen.