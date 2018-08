Barrierefrei ins Wasser

Bei der Wiedereröffnung des frisch sanierten Schwimmbads in Obertsrot vergangenen Juni wandten sich Familie Weiß und Stadtrat Uwe Meyer (FBVG) an die Stadt Gernsbach mit der Frage, ob es eine Lösung geben könnte, um auch Menschen im Rollstuhl die Teilhabe beziehungsweise das Schwimmen im neu ertüchtigten Schwimmbecken zu ermöglichen.

Wie die Stadt mitteilt, habe sich Bauamtsleiter Jürgen Zimmerlin umgehend für eine einfache und schnelle Umsetzung eingesetzt: "Wir haben an vieles hier gedacht. Wir haben den Eingang verlegt, eine Rampe für Menschen mit Handicap eingerichtet und einen Parkplatz an die Bedürfnisse von Personen mit Behinderung angepasst", blickt Zimmerlin auf die Umbauarbeiten der Freizeiteinrichtung zurück: "Jetzt haben wir es auch gemeinsam mit den Betroffenen in kürzester Zeit geschafft, eine gute und praktikable Lösung zu finden. Mit dem wassertauglichen Rollstuhl ist nun alles rund und auch für Menschen im Rollstuhl leichter möglich, ins kühle Nass zu gelangen."