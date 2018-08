Vandalismus auf Sagenweg

Baden-Baden

Vandalen in Lichtentaler Allee Baden-Baden (nie) - Erneut sind entlang der Oos in der Lichtentaler Allee in Baden-Baden Vandalen unterwegs gewesen. Im jüngsten Fall haben sie zwei Parkbänke herausgerissen und in die Oos geworfen. Da es sich um Teakbänke handelt, ist die Schadensbehebung teuer (Foto: Mattis).

Baden-Baden

Unbekannte wüten in Reben Baden-Baden (cn) - Bisher Unbekannte haben in den Reben am Verbindungsweg zwischen Steinbach und Eisental gewütet. Massive Betonpfähle wurden abgebrochen und ein Bewässerungssystem wurde aus dem Boden gerissen. Die Polizei sucht Zeugen (Foto: Nickweiler).