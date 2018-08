"Da strahlen die Augen der Kinder immer"

Gaggenau - "Unimog fahren", riefen alle Kinder einstimmig. Zuvor hatte Nicole Becker gefragt, was ihnen am besten gefallen habe. Die Leiterin der Ferienspaßaktion des Unimog-Museums hatte im Vorfeld nicht bekanntgegeben, was die Teilnehmer genau erwarten würde und das Programm noch geheim gehalten. "Spannung, Spaß und Action" waren von den Veranstaltern jedoch garantiert. So trafen sich am Donnerstagabend 19 Kinder am Unimog-Museum.

Während die Acht- bis Zwölfjährigen begeistert im Unimog mitfahren durften, waren die Betreuer damit beschäftigt, Urkunden für die vorangegangene "Unimog-Olympiade" zu erstellen. In dieser traten vier Teams mit jeweils vier bis fünf Spielern in verschiedenen Spielen gegeneinander an. "Bei uns ist alles ganz locker, die Kinder sind in der Schule schon genug durchgetaktet", erklärte Nicole Becker, die im Museum unter anderem auch für Events zuständig ist.

Bei dem Spiel "Wasserbombe" hatten die Kinder nicht nur Spaß dabei, das gegnerische Team mit wassergefüllten Ballons zu bewerfen, sondern konnten sich bei dem heißen Wetter gleichzeitig abkühlen. Auch beim sogenannten "Kellner"-Spiel wurden einige noch mal nass, als sie das Tablett mit gefüllten Wasserflaschen fallen ließen.

Zwischen den Spielen bekamen die Kinder außerdem Essen und Trinken im Restaurant und erhielten danach noch eine kurze, kindgerechte Führung durch das Museum.

Eine Fahrt im Unimog stellte schließlich den Höhepunkt der Veranstaltung dar. Alle Kinder stiegen strahlend aus dem geländegängigen Fahrzeug aus, nachdem sie eine abenteuerliche Fahrt erlebt hatten. Diese beinhaltete sowohl 100 Prozent Steigung als auch 70 Prozent Gefälle und 20 Grad Schräglage. "Da strahlen die Augen der Kinder immer", freute sich Nicole Becker, die den Ferienspaß schon zum wiederholten Male leitete.

Zum Abschluss der Veranstaltung erhielten die Teilnehmer noch eine Urkunde für die Olympiade und kleine Präsente, bevor sie schließlich nach einem ereignisreichen Abend wieder nach Hause gingen.