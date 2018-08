Klein und ziemlich altersschwach

Gaggenau - Sie ist klein und unscheinbar, die Brücke in Bad Rotenfels, unter der der Gommersbach fließt. Ja, Brücke ist schon etwas hoch gegriffen für dieses kleine Bauwerk. Und das Bachbett selbst hat wohl auch schon längere Zeit kein Wasser mehr gesehen - witterungsbedingt. Wie dem auch sei: Das Bauwerk in der Murgtalstraße am Ortsausgang in Richtung Gewerbegebiet ist sanierungsbedürftig. Mittlerweile gehen die Verantwortlichen bei der Stadt davon aus, dass die Brücke sogar erneuert wird.

Überhaupt werden die Brücken in Gaggenau und in den Stadtteilen in nächster Zeit viel Geld verschlingen. Insgesamt wurden 74 Bauwerke und Durchlässe durch ein Ingenieurbüro überprüft. Bei 19 besteht "kurzfristiger Handlungsbedarf", hieß es Anfang Juni im Gemeinderat. Eine "Brücke" ist jene in Bad Rotenfels in der Murgtalstraße über den Dorfbach (Gommersbach).

Autofahrer bemerken wohl nicht, dass sie dort über eine Brücke fahren. Denn eigentlich handelt es sich nicht um eine klassische große Überführung, sondern eher um eine kleinere Variante, durch die der Gommersbach in Richtung Murg fließt. Vom Baugebiet Langäcker verläuft der Bach meist verdolt, unter der Bahnlinie hindurch und die Bebauung in der Murgtalstraße, unter die Straße hindurch bis in die Murg.

Mit einer Sanierung ist es nicht mehr getan. Vorgesehen ist eine grundlegende Erneuerung. Wie Jürgen Brick von der Abteilung Tiefbau der Stadtverwaltung gegenüber dem BT erklärte, hätten Untersuchungen ergeben, dass die Kosten mehr als 100000 Euro betragen. Hintergrund ist die Möglichkeit, ab diesem Betrag eine 50-prozentige Förderung vom Land Baden-Württemberg zu bekommen. Etwa seit Sommer 2017 gibt es einen entsprechenden Fördertopf beim Land. Und viele Kommunen nehmen diesen in Anspruch.

Baubeginn eventuell erst Anfang 2020

Bis April 2019 muss ein entsprechender Antrag beim Regierungspräsidium Karlsruhe gestellt werden. Brick vermutet, dass die Bearbeitung etwa drei Monate dauert. Und danach müssen passende Baufirmen gesucht werden - die dann auch Zeit haben, den Auftrag auszuführen. Folglich wird die Erneuerung der Brücke "frühestens Ende 2019" über die Bühne gehen. Denkbar sei auch Anfang 2020. Handlungsdruck sieht Brick nicht, zumal es eine Umleitungsstrecke gebe für Lkw ab 7,5 Tonnen über Adolf-Dambach-/Mercedes- und Eisenbahnstraße.

In der Gemeinderatssitzung Anfang Juni berichtete Susanne Rodenfels (SPD), dass sich Lkw-Fahrer mit ihren Brummis auf der Umleitungsstrecke häufig verfahren und in Wohngebiete gelangen würden. Dort gebe es dann "waghalsige Wendemanöver und Rückwärtsfahrten". Im Juni war die Verwaltung noch von einer Sanierung ausgegangen. Bürgermeister Michael Pfeiffer hatte auf die hohe Auslastung von Baufirmen verwiesen. Deshalb sollte es keine Ausschreibung geben. Es war geplant, gezielt drei Fachfirmen anzuschreiben. Diese Vorgehensweise ist inzwischen Makulatur.