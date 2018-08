Gehweg entlang der Murg ab heute gesperrt

Gaggenau



B462 Richtung Gaggenau frei Gaggenau (red) - Die Arbeiten auf der B462 zwischen Gaggenau und Kuppenheim sind drei Wochen früher als angekündigt beendet. Die Fahrbahn in Richtung Gaggenau ist nun wieder frei. In Richtung Rastatt gibt es noch Einschränkungen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Arbeiten auf der B462 zwischen Gaggenau und Kuppenheim sind drei Wochen früher als angekündigt beendet. Die Fahrbahn in Richtung Gaggenau ist nun wieder frei. In Richtung Rastatt gibt es noch Einschränkungen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr