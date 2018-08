Zusagen klettern auf 61 000 Euro

Zudem habe es "viel positive Resonanz im Ort" gegeben, was Motivation genug sei für das Team Dorfleben, sich weiter für die neue Markthalle ehrenamtlich zu engagieren. "Wir glauben an das Projekt und sehen eine breite Zustimmung der Bevölkerung." Laut einer Pressemitteilung wolle man auch weiter die kritischen Stimmen einladen, um konstruktiv mit dem Team nach Lösungen zu suchen.

"Es geht uns um viel mehr als nur eine Einkaufsmöglichkeit. Wir wollen in Staufenberg einen Dorfmittelpunkt schaffen, wo wir uns mit lieben Menschen treffen und bei einer Tasse Kaffee und leckerem Kuchen verweilen können", betont Teamsprecher Kathan. Nach Ansicht der Initiatoren sei dies essenziell, damit "junge Familien nach Staufenberg ziehen und auch gerne hier bleiben. Nur so können bestehende Einrichtungen wie der Kindergarten und die Schule im Ort erhalten werden". Die neue Markthalle solle Staufenberg zu einem attraktiven und lebenswerten Ort machen. "Ganz nach unserem Motto: für eine lebendige Dorfgemeinschaft mit Zukunft", ergänzt Nina Haller als Mitglied des Steuerungsteams.

In zwei Arbeitsgruppen will das Team Dorfladen nun die weiteren Schritte angehen: Das so getaufte "Team Gebäude" kümmert sich um die Errichtung des geplanten Gebäudes im Herzen Staufenbergs, in dem neben dem neuen Laden auch ein Café und mehrere Wohnungen ihren Platz finden sollen. Die Gruppe will zusammen mit Berater Volker Hahn, der dem Team weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehe, gezielt auf Investorensuche gehen. Am 19. August wird das Team in einem Workshop den Businessplan und eine Präsentation für die Investorengespräche vorbereiten. Wer Interesse an einer Eigentumswohnung im neuen Dorfzentrum hat, kann sich auch schon jetzt direkt mit dem Teamsprecher Udo Kathan in Verbindung setzen.

Das "Team Dorfladen" kümmert sich um die Finanzausstattung des Projekts. Um das Ziel von 80000 Euro für die Ladenausstattung zu erreichen, werde es jetzt auch über Staufenberg hinaus für das Projekt werben und mit potenziellen Partnern Gespräche führen, die den Dorfladen unterstützen wollen. Weitere Verhandlungen mit der Stadt Gernsbach stehen ebenso auf der Agenda. Dabei geht es unter anderem um die Sicherstellung der bereits sondierten Fördermittel auf Landes- und EU-Ebene.

Das Team Dorfleben weist darauf hin, dass weiterhin Absichtserklärungen ab einer Summe von 200 Euro gezeichnet werden können. Dabei dürfen sich auch mehrere Personen gemeinsam zusammenschließen, um die Summe zu erreichen. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, an einem Werkladen-Anteilsschein zu beteiligen.

Interessenten können sich gerne im Werkladen in Staufenberg bei Agnes Pliester melden, (07224)4473; Kontakt Team Dorfleben: Udo Kathan, (0152)09089307, E-Mail: dorfleben.staufenberg@web.de.

www. dorfleben-

staufenberg.de