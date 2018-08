"Ermittlungen erhärten den Verdacht"

Rastatt

Mehrere Felder brennen nieder Rastatt (red) - Ein Flächenbrand hat am Montag in Rauental hinter dem Wasserwerk für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Die Flammen griffen auf umliegende Felder über und brannten so eine Fläche von rund 40.000 Quadratmeter nieder (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein Flächenbrand hat am Montag in Rauental hinter dem Wasserwerk für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Die Flammen griffen auf umliegende Felder über und brannten so eine Fläche von rund 40.000 Quadratmeter nieder (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rheinmünster

Streit wegen zu lauter Musik Rheinmünster (red ) - Der Streit zweier Männer um zu laute Musik mündete am Montagabend auf einem Campingplatz in Stollhofen in einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei soll ein 68-Jähriger seinen 35 Jahre jüngeren Widersacher leicht verletzt haben (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red ) - Der Streit zweier Männer um zu laute Musik mündete am Montagabend auf einem Campingplatz in Stollhofen in einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei soll ein 68-Jähriger seinen 35 Jahre jüngeren Widersacher leicht verletzt haben (Symbolfoto: red). » - Mehr

Freiburg

Mädchen von Auto mitgeschleift Freiburg (lsw) - Ein acht Jahre altes Mädchen ist in Freiburg beim Fahrradfahren von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Achtjährige hatte unerlaubt eine Fahrbahn überquert und wurde dabei erfasst. Sie wurde rund 15 Meter vom Auto mitgeschleift (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Ein acht Jahre altes Mädchen ist in Freiburg beim Fahrradfahren von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Achtjährige hatte unerlaubt eine Fahrbahn überquert und wurde dabei erfasst. Sie wurde rund 15 Meter vom Auto mitgeschleift (Symbolfoto: dpa). » - Mehr