Nach Ausfall der Chlorung: Bad geschlossen

Gernsbach - Die Sommerhitze hat die Menschen fest im Griff. Wer momentan nicht arbeiten muss, bevorzugt es, sich im Wasser abzukühlen. Im Murgtal gibt es bekanntlich recht viele Freibäder. Doch in Gernsbach war die Badefreude am Montag getrübt. Das Igelbachbad, die größte Freizeiteinrichtung in der Papiermacherstadt, hatte geschlossen.

Ursache war laut Stadtverwaltung ein "technischer Defekt". Wie Pressesprecherin Nicoletta Arand gegenüber dem BT präzisierte, "war die Chlorung in unserem Nichtschwimmer- sowie Planschbecken ausgefallen. Dadurch konnten wir das Schwimmbad am Montag nicht eröffnen." Der Defekt sei am Montag im Laufe des Tages behoben worden, so dass am gestrigen Dienstag der Badebetrieb wie gewohntwieder aufgenommen werden konnte. Die Stadt Gernsbach habe die unvorhergesehene Schließung über ihre Homepage und über einen Aushang am Bad kommuniziert, so Arand.

Die Pressesprecherin bekräftigte, dass es in der Gernsbacher Bäderlandschaft derzeit keine Personalprobleme gebe. Zu Beginn der Badesaison sah sich die Stadt dazu veranlasst, alle Bäder montags geschlossen zu lassen. Händeringend war eine Freibad-Fachkraft gesucht worden. Die positive Nachricht verkündete Bürgermeister Julian Christ nach zwei Schließungen Mitte Juni im Ausschuss für Technik und Umwelt: Ein neuer Bademeister sei gefunden worden, die Schwimmbäder hätten künftig wieder an allen Tagen geöffnet.

Wie stark aktuell der Abkühlungsbedarf bei den Menschen ist, zeigte sich darin, dass am Montag in den umliegenden Freibädern mehr Badegäste als an vergleichbaren Tagen verweilten.

Freibäder sind zurzeit hoch frequentiert

Die durchschnittlich etwa 1000 Besucher, die bei diesen hochsommerlichen Temperauren täglich ins Gernsbacher Igelbachbad strömen, wichen wohl zumindest zum Teil auf andere Bäder aus. "Die Freibäder sind zurzeit aufgrund des Wetters hoch frequentiert", unterstreicht Nicoletta Arand. Ganz so erfrischend ist der Sprung ins vermeintlich kühle Nass in der aktuellen Hitzeperiode indes nicht mehr. Auf ihrer Homepage gibt die Stadtverwaltung die Wassertemperaturen für alle vier Freibäder in Gernsbach mit 25 Grad an.