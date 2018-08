Ein kleiner Ort will groß feiern

Gernsbach



Matthias Walter neuer Schulleiter Gernsbach (ham) - Die Papiermacherschule in Gernsbach hat einen neuen Leiter: Matthias Walter (Foto: pr) wird Nachfolger von Jürgen Gerstner, der zum Schuljahresende altersbedingt ausschied. Der 56-Jährige leitete bisher die deutlich größere Carl-Engler-Berufsschule in Karlsruhe.