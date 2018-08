Ein Bauwagen als Schutzunterkunft

Nachdem der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause die Einrichtung eines Waldkindergartens einstimmig befürwortet hatte, unterzeichneten nun Bürgermeister Julian Christ und Spielwiese-Geschäftsführerin Sabine Huck den Vertrag über den Betrieb der neuen Wald-Kita. "Mit dem Waldkindergarten können wir nicht nur kurzfristig auf den weiter steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen reagieren", erläutert Bürgermeister Christ das Vorhaben, "er bereichert auch die pädagogische Angebotsvielfalt in unserer Stadt."

Standort des Waldkindergartens wird der Stadtwald im Gewann "Im Grund" nahe des Kriegerdenkmals sein, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Forstbezirksleitung Gaggenau begrüßt das Projekt und ist aktiv einbezogen, um die Sicherheit im Wald herzustellen.

Die Kinder halten sich dabei ganzjährig so viel wie möglich im Freien auf. Als Schutzunterkunft dient zunächst ein Bauwagen. Nach einer umfänglichen Renovierung wird das Naturfreundehaus Gernsbach diese Funktion übernehmen. Bei besonders schlechter Witterung können Kinder und Betreuer das Karl-Barth-Haus, das evangelische Gemeindehaus, aufsuchen.

"Kinder kennen häufig das Spielen in freier Natur nicht mehr", sagt Sabine Huck und ergänzt, "dem möchten wir entgegenwirken. Die Kinder können in der Natur viel erleben, erfahren und lernen. Die viele Bewegung und frische Luft stärken die körperliche und seelische Entwicklung jedes einzelnen Kindes. Das Sozialverhalten und die Selbstständigkeit der Kinder werden in einer Waldkindergartengruppe in großem Maße gefördert. Dies sind gleichzeitig die besten Voraussetzungen, um die Kinder auf die Schule vorzubereiten."

Der Gernsbacher Waldkindergarten wird zunächst in einer Gruppe mit 20 Kindern und verlängerten Öffnungszeiten von 7 bis 14 Uhr betrieben. Nach einer Anlaufzeit soll die Betreuungszeit auf ganztags erweitert und außerdem ein warmes Mittagessen angeboten werden. Der monatliche Kindergartenbeitrag liegt bei 165 Euro.

Ansprechpartner für interessierte Eltern ist der Leiter des Waldkindergartens "Spielwald" Gernsbach, Florian Kreuzer. Er ist erreichbar unter (01577) 7909437 oder per E-Mail an info.wald-gernsbach @spielwiese-gmbh.de. Morgen, 10. August, steht Kreuzer zudem bis 13 Uhr bei einem Infostand auf dem Wochenmarkt für Fragen von interessierten Gernsbacher Eltern zur Verfügung.