Fische schwimmen flussaufwärts

Die Wasserkraftanlagen haben schon lange Bestand und gingen einst einher mit der Gründung von Betrieben der Holzverarbeitung und der Papierindustrie, die sich entlang der Murg schon im 18. Jahrhundert ansiedelten. Mehr denn je erfüllen die Wasserkraftwerke einen wichtigen Beitrag in der regenerativen Stromgewinnung.

Um den vielfältigen Anforderungen durch die gesetzlichen Vorgaben wie unter anderem das Wasserhaushaltsgesetz für Baden-Württemberg gerecht zu werden, wurden in den vergangenen Jahren schon zahlreiche Wasserkraftanlagen umgebaut, ertüchtigt und modernisiert. Nachdem auf dem Gebiet der Gemeinde Weisenbach in den letzten Jahren die Anlagen der Firmen Smurfit Kappa und Katz saniert und umgebaut wurden, stehen aktuell umfassende Arbeiten der Wasserkraftwerke Murg Breitwies Schlechtau an. Der Weisenbacher Gemeinderat hatte in der Sitzung am 22. März die Zustimmung im wasserrechtlichen Verfahren erteilt. Laut Zulassungsantrag und wasserrechtlicher Genehmigung ist zukünftig die Murg mit einem Mindestabfluss von 1700 Liter je Sekunde zu beschicken, im Zeitraum vom 1. November bis 31. März sogar mit 2000 Litern pro Sekunde. Die entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist auf die Dauer von 50 Jahren ausgelegt.

Aktuell wird rund um die Wehranlage im Bereich der Breitwies und Emisau gebaut. Auf der linken Seite der Murg sind die Vorarbeiten für die zukünftige Fischaufstiegsanlage bereits weit gediehen. Die seitlichen Beckenwände des Fischaufstiegs sind betoniert, und durch die Rinne wird aktuell das Wasser geleitet. In die knapp 63 Meter lange Rinne sind noch Riegelsteine einzubauen, so dass über die insgesamt 17 entstehenden Becken Fischen der Aufstieg in die Murg oberhalb der Wehranlage ermöglicht wird. Insgesamt wird ein Höhenunterschied von 2,65 Metern überwunden. Die bisher bestehende Wehranlage selbst wird um 0,5 Meter erhöht, der Auslauf in den Kanal komplett neu gestaltet. Die Ausbauwassermenge in den Kanal wird auf 14 Kubikmeter je Sekunde erhöht. Damit soll nach den Berechnungen des Planungsbüros gewährleistet werden, dass mit der Anlage weiterhin so viel Strom produziert werden kann, dass sich die Anlage für die Betreiber nach den erfolgten Umbaumaßnahmen trotz der höheren Abgabenmenge in die Murg rechnet.

Neben Fischaufstieg und Wehranlage wird auch der Triebwerkskanal, der über mehr als 1,2 Kilometer durch das ehemalige Holtzmann-Gelände bis zur Wasserkraftanlage im Bereich der Schlechtau führt, umfassend saniert, so dass hier zukünftig kein Wasser mehr austritt. Durch den vorgegebenen Mindestabfluss werden Flora, Fauna sowie Fische und sonstige Kleinlebewesen im Gewässerbereich der Murg auch in den Sommerzeiten geschützt. Es wird noch einige Wochen dauern, ehe die baulichen Maßnahmen abgeschlossen sind und die Wasserkraftwerke Murg Breitwies Schlechtau als Investor die Wasserkraftanlage in der Schlechtau wieder in Betrieb nehmen können.