Gaggenau



Vom Barock in die Neuzeit Gaggenau (tom) - Vom dörflichen Barock in die urbane Neuzeit - dies können die Teilnehmer bei "BT öffnet Türen" am Mittwoch, 8. August, erleben. Im Mittelpunkt stehen zwei Kirchen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: St. Laurentius und St. Marien (Foto: Binz) » Weitersagen (tom) - Vom dörflichen Barock in die urbane Neuzeit - dies können die Teilnehmer bei "BT öffnet Türen" am Mittwoch, 8. August, erleben. Im Mittelpunkt stehen zwei Kirchen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: St. Laurentius und St. Marien (Foto: Binz) » - Mehr