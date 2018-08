Talsperre zu 60 Prozent gefüllt

Forbach (uj) - Ein eigentlich idyllisches Bild von der Schwarzenbach-Talsperre. Bei näherer Betrachtung zeigt sich: Der Wasserstand ist relativ niedrig. Wie ein Sprecher der Energie Baden-Württemberg (EnBW) auf Anfrage erklärte, sei die Talsperre momentan zu etwa 60 Prozent gefüllt. Ursache für das Niedrigwasser sei der geringe Zufluss aus den Bächen am Stausee. Zudem könne wegen Niedrigwassers nachts nicht so viel Wasser von der niedriger gelegenen Murgtalsperre in Kirschbaumwasen in den Stausee gepumpt werden wie an anderen Tagen. Allerdings "besteht kein Grund zur Sorge", betonte der Sprecher - weder für die EnBW, noch für die Kunden. Die Stromerzeugung im Rudolf-Fettweis-Werk sei gesichert. Der Stausee sammelt laut Wikipedia das Wasser am Ostabhang des niederschlagsreichen Hauptkamms des Schwarzwalds, unterhalb von Hornisgrinde, Mehliskopf und Badener Höhe. Der Schwarzenbach und der Seebach werden direkt gestaut, das Wasser der Bäche Biberach und Hundsbach wird per Stollen aus benachbarten Tälern zugeführt.