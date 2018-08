Auch Hobbykünstler präsentieren sich

Murgtal

Der Juli im Fokus der BT-Leser Murgtal (ham) - Der Juli trieb seltsame Blüten. Das mag an den tropischen Tagen gelegen haben. 19 Tage mit mehr als 30 Grad konstatierte BT-Wetterexperte Dieter Kraft an seiner Wetterstation in Ottenau. Dies hinderte die BT-Leser nicht, auf Fotopirsch zu gehen (Foto: Gisela Plätzer).

Gaggenau

Teure Liebesstunden im Auto Gaggenau (red) - An diese Nacht wird sich ein Pärchen vermutlich noch lange erinnern: Die beiden hatten in ihrem Auto Zärtlichkeiten ausgetauscht, als der Wagen auf einem Parkplatz in Ottenau sich plötzlich in Bewegung setzte. Resultat: rund 20.000 Euro Schaden (Symbolfoto: pr).

Gaggenau

"Ermittlungen erhärten Verdacht" Gaggenau (tom) - Am 13. Juli wurden eine Frau und ihr sieben Monate alter Enkel so schwer verletzt, dass sie nach der Kollision mit einem Pkw starben. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen nun davon, dass sich der Verdacht gegen den Halter des Autos erhärtet habe (Foto: Senger).