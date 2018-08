"Die ganzen Skandale, das will ich nicht mehr"

Gaggenau - Warnungen wie in dieser Woche wegen Salmonellen, Belastungen mit dem Insektengift Fipronil - wer ein paar eigene Hühner hat, braucht sich davon nicht verunsichern lassen. Bei Konstanze und Martin Bähr kommt ein weiterer Aspekt hinzu: "Es geht uns um den Respekt gegenüber dem Tier und dem Ei."

Ihre Freude an der Hühnerhaltung und ihre Gesinnung wollen sie gerne mit anderen teilen. Auch deshalb haben sie eine Facebook-Gruppe gegründet: "Gaggenau hat Eier" heißt sie und hat mittlerweile 218 Mitglieder. "Sie soll dazu dienen, Eier von glücklichen Hühnern und Wachteln an den gesundheitsbewussten Murgtäler zu bringen. Wer Eier hat oder welche möchte, ist hier richtig", erläutern sie ihre Idee. Überhaupt sei es "wünschenswert, dass mehr Leute sich ein oder zwei Hühner halten."

Etwa anderthalb Dutzend Hühner hat Familie Bähr im Hinterhof in der Sütterlinstraße. "Wir kriegen unsere Eier auch ohne Facebook weg", betont Konstanze Bähr. Doch vom ersten eigenen Ei im Februar dieses Jahres war der Weg nicht weit zum Philosophieren über Massentierhaltung an sich und deren Auswirkungen. Hier im Kleinen entgegenwirken, das ist auch Ehemann Martin wichtig: "Die ganzen Eierskandale, Fleischskandale und so weiter, das will ich nicht mehr."

Beide berufstätig - er in der Logistik im Benzwerk, sie in der Pflegebranche - haben sie doch den Gedanken der nachhaltigen Selbstversorgung stets im Kopf. Mais, Gurken, Tomaten, Salat, Kräuter wachsen im Garten. Und einen Lebenstraum hegen sie beide: ein kleines Anwesen bewirtschaften zu können, "Selbstversorgung plus" nennen sie dieses Ziel, also durchaus mit der Ambition, einen Überschuss verkaufen zu können. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, fürs Erste sind sie Mitglied im Kleintierzuchtverein Ottenau geworden.