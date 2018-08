Freibäder auf Rekordkurs

9000 Gäste - das ist für das kleine Sulzbacher Bad eine ordentliche Zahl, bekräftigt Susanne Kuppinger. Umso wichtiger sei eine konstante Nachfrage, da der Schwimmbadverein eine Beckensanierung anstrebt. Abhängig von der Zuteilung von Landesfördergeldern soll die Sanierung im September 2019 starten. Hierzu werde mit der Stadt Gaggenau ein Antrag für die Fördermaßnahme Entwicklung Ländlicher Raum gestellt. "Wir sind sehr zuversichtlich über die Zuteilung von Fördergeldern in 2019. Wir haben ein schlüssiges Sanierungskonzept und können mit ansteigenden Besucherzahlen aufwarten", betont Jürgen Kohm, Mitglied der Verwaltung. Die Saison in Sulzbach endet am Samstag, 8. September, mit einer Fete, die einen würdigen Abschluss dieses Jahres bieten soll: die "Endless Summer Party".

Eine Sanierung und umfangreiche Tiefbauarbeiten hat man in Ottenau hinter sich. Auch dort ist man auf Rekordkurs: Bereits jetzt sind es 30000 Gäste in der Freizeiteinrichtung. Die Saison war am 12. Mai eröffnet worden. Fast täglich viel Betrieb, an guten Tagen, gerade an Wochenenden sind es 1200 bis 1500 Besucher", weiß Angelika Dotter. 2017 waren es 36600 Gäste - allerdings an, baustellenbedingt, nur 99 Badetagen.

Bedingt durch die Verlegung des Selbachs gestalte sich die Parkplatzsituation aber sehr schwierig. Immerhin: "Es kommen noch einige Plätze dazu."