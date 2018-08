17 Meter hohe Eiche

Bühlertal

Kooperation im Bäderwesen Bühlertal (kie) - Als Bademeister in Bühlertal trägt Bernhard Horn von Mai bis September an sieben Tagen die Woche die Verantwortung. Damit er während der Arbeitszeit eine Pause machen kann, wurde eine Kooperation mit dem Bühler Schwarzwaldbad ins Leben gerufen (Foto: kie).

Bühlertal

Genussmesse feiert Premiere Bühlertal (red) - Zum ersten Mal ist die Gemeinde Bühlertal Gastgeberin einer Naturpark-Genussmesse: Am Sonntag, 22. Oktober, sind Einheimische und Gäste eingeladen, von 11 bis 18 Uhr im Haus des Gastes die kulinarische Vielfalt des Schwarzwalds zu entdecken (Foto: pr).

Baden-Baden

Badmöbel individuell gestalten Baden-Baden (red) - in Badmöbel ist ein Badmöbel. Oder eben nicht. "Gerade bei der Badeinrichtung beobachten wir in den letzten Jahren einen starken Trend zur Individualisierung", erklärt Jens J. Wischmann, Geschäftsführer der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (Foto: VDS).