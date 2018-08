Goldene Ehrennadel für Uwe Hasenohr

Rastatt



Ausbreitung in zwei Richtungen Rastatt (ema) - Die Stadt Rastatt, der Autobauer Daimler und die Naturschutzverbände BUND und NABU haben sich auf einen Kompromissvorschlag zur Erweiterung des Rastatter Benz-Werks verständigt. Das Gelände soll in Richtung Süden und Südosten ausgeweitet werden (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - Die Stadt Rastatt, der Autobauer Daimler und die Naturschutzverbände BUND und NABU haben sich auf einen Kompromissvorschlag zur Erweiterung des Rastatter Benz-Werks verständigt. Das Gelände soll in Richtung Süden und Südosten ausgeweitet werden (Foto: ema). » - Mehr