Ein Sommerabend in der Innenstadt

Bühl

Weltmusik beim Kultursommer Bühl (red) - Aus Rotterdam kam das Quintett "CaboCubaJazz" nach Bühl. Erneut zahlreich pilgerte das Publikum zur Open-Air-Bühne auf dem Europaplatz, wo die Musik afrokaribischen Ursprungs auf nicht mehr ganz so tropische Temperaturen wie noch in Vortagen stieß (Foto: ub). » Weitersagen (red) - Aus Rotterdam kam das Quintett "CaboCubaJazz" nach Bühl. Erneut zahlreich pilgerte das Publikum zur Open-Air-Bühne auf dem Europaplatz, wo die Musik afrokaribischen Ursprungs auf nicht mehr ganz so tropische Temperaturen wie noch in Vortagen stieß (Foto: ub). » - Mehr

Bühl

Auftritt unter freiem Himmel Bühl (rdr) - Ein Salonorchester unter freiem Himmel. Ungewöhnlich aber schön! Das erlebten an die 900 Besucher am Samstagabend auf dem Europaplatz in Bühl. Dort gestaltete das Salonorchester Baden-Baden die zweite Veranstaltung des Kultursommers (Foto: rdr). » Weitersagen (rdr) - Ein Salonorchester unter freiem Himmel. Ungewöhnlich aber schön! Das erlebten an die 900 Besucher am Samstagabend auf dem Europaplatz in Bühl. Dort gestaltete das Salonorchester Baden-Baden die zweite Veranstaltung des Kultursommers (Foto: rdr). » - Mehr

Bühl

Fröhliche Geselligkeit Bühl (wv) - Die Idylle des Platzes bei der Pfarrkirche St. Dionys, beschwingte Blasmusik, Würziges für den Gaumen und Erfrischendes für die Kehle zu genießen - dem gaben sich beim Mooser Dorfhock so viele Gäste hin, dass Tische und Bänke voll besetzt waren (Foto: wv) . » Weitersagen (wv) - Die Idylle des Platzes bei der Pfarrkirche St. Dionys, beschwingte Blasmusik, Würziges für den Gaumen und Erfrischendes für die Kehle zu genießen - dem gaben sich beim Mooser Dorfhock so viele Gäste hin, dass Tische und Bänke voll besetzt waren (Foto: wv) . » - Mehr

Bühl

Urlaubsgefühle im Stadtgarten Bühl (urs) - Die vierte der fünf After-Work-Partys dürfte vielen Besuchern in bester Erinnerung bleiben: Temperaturen wie auf Ibiza, heiße Samba-Klänge und beste Stimmung ließen im Bühler Stadtgarten Urlaubsgefühle aufkommen und verlockten zum Tanzen. (Foto: urs). » Weitersagen (urs) - Die vierte der fünf After-Work-Partys dürfte vielen Besuchern in bester Erinnerung bleiben: Temperaturen wie auf Ibiza, heiße Samba-Klänge und beste Stimmung ließen im Bühler Stadtgarten Urlaubsgefühle aufkommen und verlockten zum Tanzen. (Foto: urs). » - Mehr